Евросоюз обеспокоен близостью Турции к России

На 291-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 11 декабря (время московское).

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Евросоюз обеспокоен тем, что Турция поддерживает слишком тесные партнерские отношения с Россией, несмотря на развязанную Москвой войну в Украине и жесткие санкции Запада в отношении РФ. Углубление турецко-российских экономических отношений "вызывает серьезную озабоченность", говорится в письме главы европейской дипломатии Жозепа Борреля к Европарламенту, которое цитирует медиагруппа Funke.

Он подчеркнул, что ЕС и Турция образуют таможенный союз, обеспечивая тем самым свободное перемещение товаров, в том числе и товаров "двойного назначения", которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Важно, чтобы Турция не предлагала России вариантов обхода санкций, предупредил Жозеп Боррель.

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Украинские порты в субботу, 10 декабря, покинули четыре сухогруза с кукурузой, пшеницей и подсолнечным шротом. Два судна - Patricia, перевозящее 60 965 тонн кукурузы, и Agios Nikolaos с 33 000 тонн пшеницы - направляются в Бельгию. Сухогруз Tina S должен доставить 30 015 тонн кукурузы в Португалию, сухогруз Inase - 19 500 тонн подсолнечного шрота в Италию. Как отметили в Совместном координационном центре, по состоянию на 10 декабря из трех украинских портов было вывезено в общей сложности свыше 13 миллионов тонн зерна и другой агропродукции.

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В Одесской области после ударов по объектам энергетической инфраструктуры остаются без света более полутора миллионов человек, заявил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. "Подключена лишь критическая инфраструктура. И настолько, насколько есть возможность, поставки электричества", - отметил Зеленский. По его словам, российские войска использовали для ударов по Одесской области 15 иранских ударных БПЛА Shahed.

Глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что на полное восстановление высоковольтных сетей и соответствующего технического оборудования потребуется два-три месяца.

Хроника событий 10 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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