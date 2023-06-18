На 480-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 18 июня (время московское).

Евросоюз обещает ускорить поставки оружия Украине

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Оккупационные власти Запорожской области подтвердили освобождение села Пятихатки со украинской армией. О переходе населенного пункта под контроль ВСУ заявил представитель "администрации" Запорожской области Владимир Рогов. Министерства обороны РФ и ВСУ не комментировали ситуацию в Пятихатках.

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Страны ЕС ускорят поставки оружия Украине, пообещал еврокомиссар по внутреннему рынку и промышленности Тьерри Бретон. "Мы продолжим наши усилия по поставкам оружия и боеприпасов", - заявил он в интервью французскому изданию Le Parisien . Бретон сослался при этом на обещание поставить в ближайшие 12 месяцев один миллион единиц крупнокалиберного оружия. "Мы готовимся к тому, что война продлится еще много месяцев или даже дольше", - добавил он. По словам Бретона, ЕС удовлетворит потребности Украины для успешного контрнаступления против российской армии.

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