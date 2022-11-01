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Корабли Черноморского флота РФ перед побережьем КрымаФото: Ulf Mauder/dpa/picture alliance
ПолитикаЕвропа

ЕС критикует призывную кампанию в аннексированном РФ Крыму

Ольга Лебедева
52 мин. назад

Крымские татары преднамеренно и незаконно вовлекаются в военную агрессию РФ против Украины, заявила европейская дипломатическая служба в день начала российского осеннего призыва.

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Европейская внешнеполитическая служба (EEAS) выступила с критикой в отношении начала российской призывной кампании в аннексированном РФ Крыму. "Сегодняшний шаг представляет собой очередным нарушением Россией международного права", - заявил представитель EEAS во вторник, 1 ноября, в Брюсселе. Он подчеркнул, что РФ должна обеспечивать защиту прав человека, в том числе на незаконно аннексированных украинских территориях, указав на членство в ООН, а также особую ответственность в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН.

В Брюсселе при этом отметили нарушения прав крымских татар. Представители этого народа "преднамеренно и несоразмерно преследуются при выполнении российского указа о мобилизации", а также "насильственно вовлекаются в военную агрессию России против Украины", говорится в заявлении.

Европейское ведомство подчеркнуло, что ЕС не признает аннексию Крыма и Севастополя, а также отвергает и безоговорочно осуждает аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. "Все эти территории являются и останутся Украиной", - отмечается далее. В заявлении указывается, что "ЕС продолжает решительно поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ и требует, чтобы Россия прекратила все нарушения международного права, а также немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои войска и военную технику со всей территории Украины".

В РФ завершилась мобилизация и начался осенний призыв

В тот же день в России начался осенний призыв, который продлится до 31 декабря. Призыву на военную срочную службу в стране подлежат 120 тысяч человек. Осенний призыв в 2022 году начался на месяц позже в связи с "частичной мобилизацией", объявленной 21 сентября.

Накануне начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Евгений Бурдинский в интервью СМИ заявил, что солдат-срочников осеннего призыва не будут направлять на службу в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также не будут привлекать к проведению "специальной военной операции" в Украине. Между тем эксперты американского Института изучения войны (ISW) в отчете за 30 октября не исключают, что срочников осеннего призыва отправят на войну в Украину предстоящей весной. Их также мобилизовать в армию по завершении срочной службы в случае объявления нового этапа мобилизации, уверены в ISW.

Мобилизация в РФ завершена 28 октября, о чем доложил президенту РФ Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу. Соответствующего указа Путин при этом не подписывал. 31 октября он заявил, что "не задумывался" о необходимости отдельного указа и пообещал обсудить э тот вопрос "с юристами". А 1 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что указа о завершении мобилизации не будет.

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