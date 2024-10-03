ЕС и Великобритания договорились о сотрудничестве

Лондон не готов к открытию границ и возврату к единому рынку, но рассчитывает на взаимодействие с ЕС в вопросах энергетической безопасности и нелегальной миграции.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал "новый старт" в отношениях с Европейским Союзом на встрече с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в Брюсселе в среду, 2 октября. По словам Стармера, британская общественность хочет вернуться к "разумному лидерству" в отношениях с ближайшими соседями, чтобы "заставить"Брекзит" работать и отвечать их интересам".

Среди возможных сфер для сотрудничества Стармер ожидаемо перечислил экономический рост, энергетическую безопасность и нелегальную миграцию. "Сегодня речь шла главным образом о том, чтобы открыть новую страницу и вести переговоры более конструктивным образом. Но это не означает, что не будет трудностей", - цитирует британского премьера агентство AFP. При этом Стармер подчеркнул, что налаживание отношений с ЕС не предполагает открытия границ и возврата к единому рынку. Фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что Европейский Союз и Великобритания должны "исследовать возможности для более тесного сотрудничества" и одновременно с этим сосредоточиться на "полном и добросовестном выполнении" существующих соглашений.

В ходе своего визита в Брюссель Кир Стармер также встретился с председателем Европарламента Робертой Метсолой и главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Кир Стармер - противник Brexit

В 2016 году Кир Стармер выступал против выхода Великобритании из Европейского Союза. В ходе своей избирательной компании нынешний премьер-министр долгое время не комментировал потенциальную возможность аннулирования решения по "Брекзит", однако в итоге исключил возвращение Лондона в Евросоюз.