ЕС и Южная Корея договорились сотрудничать в сфере обороны

Брюссель и Сеул упростят диалог по безопасности на море и в космосе, борьбе с гибридными угрозами, иностранным вмешательством и терроризмом, а также разоружению.

Евросоюз и Южная Корея намерены сотрудничать в сфере безопасности и обороны. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с министром иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёлем в понедельник, 4 ноября.

Брюссель и Сеул рассчитывают упростить диалог, в частности, по морской безопасности, космической безопасности и обороне, вопросам киберсферы, противодействию гибридным угрозам, иностранному вмешательству и манипуляциям информацией, противодействию терроризму, а также разоружению.

Главы дипломатии ЕС и МИД Южной Кореи подтвердили непоколебимую приверженность миру, стабильности и процветанию, основанным на общих ценностях и интересах. Они указали на важность более тесного партнерства в области региональной и глобальной безопасности, уделив особое внимание взаимосвязанным условиям безопасности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.

О войсках КНДР для войны в Украине на стороне России

В то же время участники встречи в Сеуле не обошли стороной острые геополитические вопросы. Так, они подтвердили поддержку Украины, более двух с половиной лет отражающей военное вторжение России, и осудили позицию КНДР по войне в Украине. Развертывание в РФ северокорейских войск для участия в войне против Украины и поставки оружия между КНДР и Россией грубо нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, подчеркнули дипломаты.

О Тайваньском проливе и Ближнем Востоке

Кроме того, Жозеп Боррель и Чо Тхэ Ёль выразили серьезную обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море. Они выразили решительное несогласие с "любыми односторонними попытками изменить статус-кво силой или принуждением", подчеркнув важность мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.

Наконец, Брюссель и Сеул призвали немедленно прекратить огонь на границе Израиля и Ливана и в секторе Газа, а также освободить всех заложников радикального исламистского движения ХАМАС и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций в эти регионы Ближнего Востока.