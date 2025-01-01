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ЕС подготовлен к угрозам Трампа повысить таможенные сборы

Сергей Куприков
1 января 2025 г.

Дональд Трамп грозит ЕС повысить таможенные сборы, если европейцы не будут покупать нефть и газ из США.

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Координатор трансатлантических связей в правительстве ФРГ Тобиас Линднер.
Координатор трансатлантических связей в правительстве ФРГ Тобиас ЛинднерФото: Tobias Schwarz/AFP/Getty Images

Европейский Союз хорошо подготовлен к возможному повышению тарифов новой администрацией США, считает координатортрансатлантических связей в правительстве ФРГ Тобиас Линднер (Tobias Lindner). "Если Дональд Трамп введет высокие тарифы против Европейского Союза, то ЕС готов к этому", - сказал Линднер в интервью агентству AFP, опубликованном в среду, 1 января. По его словам, Евросоюз очень внимательно рассмотрит соответствующие контрмеры, но в настоящее время он не будет раскрывать подробности.

Трамп пригрозил партнерам по ЕС "тарифными пошлинами без конца и края", если они не сократят торговый дефицит страны, покупая нефть и газ из США. По мнению Тобиаса Линднера, это показывает, что защита климата и политика энергетического перехода "в конечном счете тоже являются жесткой экономической и торговой политикой".

В переговорах с американскими партнерами следует показать, "где в Соединенных Штатах происходит создание добавленной стоимости немецкими фирмами, особенно в автомобильном секторе", и подчеркнуть, что от этого зависит множество рабочих мест, подчеркнул немецкий политик. "Компании не являются ни немецким, ни американским концерном - они являются и тем, и другим", - сказал он.

Что касается резкого дипломатического стиля Трампа, то Линднер рекомендует в общении с ним придерживаться взвешенного подхода. С одной стороны, Германия не должна пытаться угодить новой администрации США, выполняя любые ее требования. С другой стороны, следует спокойно относиться к каким-либо нелюбезным высказываниям из Вашингтона и реагировать на них с холодной головой, отметил трансатлантический координатор.

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