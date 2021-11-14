Евросоюз расширит санкции против Минска из-за мигрантов 15 ноября

Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 15 ноября, расширят санкции против Беларуси. Штрафные меры будут распространены на авиакомпании и турагентства, которые предположительно причастны к переправке мигрантов к границе Беларуси с ЕС, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель 14 ноября.

"Мы дадим зеленый свет расширению правовой базы для наших санкций против Беларуси, с тем чтобы штрафные меры могли быть применены к любому, что участвует в перевозке мигрантов в эту страну", - сказал Боррель в интервью французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche.

Санкции ЕС для белорусских авиалиний и турагентств

По словам главы европейской дипломатии, под санкции - визовые запреты и замораживание имущества - могут подпасть руководители авиакомпаний и туристических агентств. Под санкциями могут оказаться и около 30 белорусских чиновников, предположительно причастных к критической ситуации с мигрантами на границе, добавил Боррель.

Накануне два дипломата сообщили агентству Reuters, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Минского международного аэропорта, чтобы затруднить авиакомпаниям переправку мигрантов в Беларусь. Брюссель обвиняет белорусского руководителя Александра Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса в отместку за введенные против его страны санкции.

Лукашенко, который и сам находится под международными санкциями за жестокое подавление продемократических протестов в Беларуси, пообещал ответить на любые новые штрафные меры, пригрозив, в числе прочего, перекрыть транзит газа в Европу.

Наплыв мигрантов к белорусско-польской границе

Ситуация на белорусско-польской границе резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в Евросоюз. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить их. Мигранты разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница.

В конце мая белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что власти больше не будут задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза. В начале осени существенно увеличилось число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. После этого резко усилился поток мигрантов, стремящихся в ЕС через территорию Литвы и Польши.

Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании напряженной ситуации и организации переправки тысяч мигрантов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Европа ввела против его режима.

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