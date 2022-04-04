Евросоюз может ввести эмбарго на российские газ и нефть

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW продолжает следить за событиями 4 апреля.
На 40-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 10 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 4 апреля (время московское).
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Совет Безопасности ООН не будет проводить заседание на тему событий в городе Буча, на котором настаивала Россия, потребовавшая обсудить "вопиющую провокацию украинских радикалов". Председательствующая в Совбезе Великобритания отказалась удовлетворить требование России о созыве заседания. В ответ РФ повторно призвала собрать Совбез ООН по Буче.
++15.00++
Польша поддержала создание международной комиссии по расследованию преступлений российских военных в Украине. Убийства мирных жителей в Буче и Ирпене, тела которых со связанными за спиной руками были обнаружены на улицах после ухода из Киевской области российских войск, следует квалифицировать как геноцид, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он назвал вторжение России в Украину "чистым злом" и выразил уверенность, что президента РФ Владимира Путина остановят только более жесткие санкции.
Моравецкий призвал страны ЕС конфисковать активы российских олигархов. Он также подчеркнул, что зависимость Германии от российских энергоносителей в течение многих лет способствовала укреплению России.
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Немецкая полиция к началу апреля зарегистрировала 306 836 жителей Украины, которые приехали в Германию, спасаясь от российской агрессии. 84 процента из них составляют женщины, сообщили в министерстве внутренних дел ФРГ. 58 процентов из них приехали с детьми, говорится в отчете ведомства. 17 процентов украинских беженцев приехали в одиночку, в основном это пожилые люди. Средний возраст украинцев, бежавших из страны после российского вторжения, составляет 38 лет.
++14.00++
Евросоюз может ввести эмбарго на российские газ и нефть 6 апреля, пишет Financial Times. На запланированной на этот день встрече послы стран ЕС намерены обсудить пакет новых санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Санкции могут затронуть как индивидуальные ограничения, так и эмбарго на ввоз из россии угля, нефти и газа, а также запреты на использование российскими судами портов ЕС.
Хроника событий 4 апреля 00.00 - 13.59 >>>
Хроника событий 3 апреля 14.00 - 23.59 >>>
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