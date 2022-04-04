Евросоюз может ввести эмбарго на российские газ и нефть

На 40-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 10 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 4 апреля (время московское).

++15.30++

Совет Безопасности ООН не будет проводить заседание на тему событий в городе Буча, на котором настаивала Россия, потребовавшая обсудить "вопиющую провокацию украинских радикалов". Председательствующая в Совбезе Великобритания отказалась удовлетворить требование России о созыве заседания. В ответ РФ повторно призвала собрать Совбез ООН по Буче.

++15.00++

Польша поддержала создание международной комиссии по расследованию преступлений российских военных в Украине. Убийства мирных жителей в Буче и Ирпене, тела которых со связанными за спиной руками были обнаружены на улицах после ухода из Киевской области российских войск, следует квалифицировать как геноцид, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он назвал вторжение России в Украину "чистым злом" и выразил уверенность, что президента РФ Владимира Путина остановят только более жесткие санкции.

Моравецкий призвал страны ЕС конфисковать активы российских олигархов. Он также подчеркнул, что зависимость Германии от российских энергоносителей в течение многих лет способствовала укреплению России.

++14.30++

Немецкая полиция к началу апреля зарегистрировала 306 836 жителей Украины, которые приехали в Германию, спасаясь от российской агрессии. 84 процента из них составляют женщины, сообщили в министерстве внутренних дел ФРГ. 58 процентов из них приехали с детьми, говорится в отчете ведомства. 17 процентов украинских беженцев приехали в одиночку, в основном это пожилые люди. Средний возраст украинцев, бежавших из страны после российского вторжения, составляет 38 лет.

++14.00++

Евросоюз может ввести эмбарго на российские газ и нефть 6 апреля, пишет Financial Times. На запланированной на этот день встрече послы стран ЕС намерены обсудить пакет новых санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Санкции могут затронуть как индивидуальные ограничения, так и эмбарго на ввоз из россии угля, нефти и газа, а также запреты на использование российскими судами портов ЕС.

Хроника событий 4 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 3 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Сгоревшие дома, обрушившиеся фасады, выбитые окна, следы от снарядов… После войны в Украине предстоит ремонтировать и восстанавливать не только жилые здания, школы, больницы, театры. Здесь мы собрали фотографии пострадавших храмов, опубликованные информационными агентствами за время, прошедшее после начала крупномасштабных боевых действий. Купол церкви в селе Лукьяновка Киевской области.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Часовня мученицы Татьяны на территории Приазовского государственного технического университета в Мариуполе. По данным ЮНЕСКО, опубликованным в начале апреля, за время войны в Украине уже были повреждены не менее 29 религиозных учреждений, 16 исторических зданий, четыре музея и четыре памятника.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Разрушенный купол церкви в селе Ясногородка Киевской области.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Поврежденный иконостас и другие последствия обстрела внутри храма в Ясногородке.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Отец Роман около своей сельской церкви в Ясногородке.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Храм святителя Николая Чудотворца в городе Волноваха Донецкой области, 12 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Свято-Преображенский храм в Волновахе, 29 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радосте" в Волновахе, 29 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Протоиерей Михаил Питницкий, 36 лет, из Северодонецка в Луганской области, служивший в Святогорской лавре, на вокзале в Кракове вместе с семьей ожидает поезд в Будапешт, 15 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Анна Питницкая, 32 года, показывает на мобильном телефоне фотографии повреждений в Святогорской лавре в Луганской области. Здания и помещения монастыря пострадали в результате авиационного налета 12 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Свято-Покровская церковь в городе Малин Житомирской области. Снаряд разорвался радом с этим храмом 6 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Храм в селе Рудницкое в Киевской области.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Пострадавший в ходе военных действий Свято-Михайловский собор в Мариуполе.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Церковь Преображения Господня в Харькове. Автор: Николай Пермяков

