Европрайд-2022: В Белграде задержаны 64 человека

Участники гей-парада Европрайд-2022 (EuroPride-2022), официально запрещенного президентом Сербии Александаром Вучичем, прошли в субботу, 17 сентября, шествием от здания Конституционного суда в Белграде до парка Ташмайдан, где состоялся концерт. Как передал сербский телеканал РТС, 64 человека задержаны. Министр внутренних дел страны Александар Вулин сообщил, что 13 сотрудников правоохранительных органов получили ранения, повреждены пять полицейских машин.

В свою очередь организаторы Европрайда заявили, что свыше пяти участников мероприятия подверглись нападению "со стороны хулиганов и других агрессивных группировок, когда возвращались с мероприятия". Среди пострадавших, - в основном иностранцы из Германии и Албании, указали устроители. Они призвали всех, кто подвергся насилию, сообщить об этом в компетентные органы или организаторам шествия.

Устроители заявили, что почти 10 000 человек, выступавших за равенство и права человека, присутствовали на Европрайде-2022.

"Сегодня в Белграде прошел самый большой гей-парад за всю историю (страны. - Ред.), и мы все должны гордиться этим. Мы боролись и сумели пройти по городу, частью которого являемся", - говорится в заявлении.

Организаторы особо поблагодарили волонтеров, "которые в крайне тяжелых условиях позаботились о безопасности участников парада и способствовали проведению более 130 мероприятий в рамках недели Европрайда".

Вучич в конце августа отменил Европрайд-2022

EuroPride - серия мероприятий в поддержку ЛГБТ-сообщества, которые ежегодно проводятся в разных городах Европы с 1992 года и завершаются парадом. В ЕС добавили, что три года назад Сербия подала заявку на проведение EuroPride, а Белград "стал первым городом в Юго-Восточной Европе, принявшим это мероприятие".

В конце августа 145 депутатов Европарламента направили письмо президенту Сербии Александару Вучичу с призывом провести нынешнее мероприятие в середине сентября, как и планировалось. "Прайды были и остаются важным инструментом для привлечения внимания к ЛГБТ-сообществу", - говорилось в письме парламентариев.

EuroPride в Белграде на фоне обострения в Косово

До этого Вучич заявил, что власти отменяют проведение в столице парада EuroPride из-за сложной, по его словам, политической ситуации в стране. Мероприятие было решено отменить или перенести в свете недавней напряженности в отношениях с Косово, а также из-за проблем с энергией и продовольствием, объяснил сербский президент.

Организаторы EuroPride в ответ заявили, что мероприятие состоится, несмотря на решение официального Белграда. Они выразили готовность обжаловать запрет и при отказе обратиться в суд. "Государство не может отменить EuroPride. Оно может лишь попытаться его запретить, что было бы очевидным нарушением конституции", - подчеркнул координатор Марко Михайлович.

Министерство внутренних дел подтвердило запрет 13 сентября на фоне заявленных протестов против мероприятия.

Утром 17 сентября глава МВД заявил, что запрет вступил в силу. По словам Вучича, участников просто "сопроводили на концерт".

Международный протест

Формальное решение кандидата на вступление в ЕС - Сербии - не проводить мероприятие вызвало международный протест. Посольства более чем 20 стран, включая Германию, США, Францию и Великобританию, призывали правительство в Белграде официально разрешить шествие.

В 2015 году Латвия стала первой страной на территории бывшего СССР, где был проведен гей-парад европейского масштаба. Одна из целей мероприятия - привлечение внимания к правам представителей ЛГБТ-сообщества.

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