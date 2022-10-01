Европейским компаниям запретили перевозить грузы по РФ

Запрет вступит в силу 10 октября и касается транспортных компаний из стран ЕС, Украины, Великобритании и Норвегии. Он не распространяется на перевозку мяса, рыбы, молочной продукции, напитков и табака.

Правительство РФ запретило компаниям из государств, которые ввели транспортные санкции в отношении России, осуществлять автомобильные грузовые перевозки по территории страны. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, было обнародовано в субботу, 1 октября.

Запрет касается транспортных компаний из стран Евросоюза, Украины, Великобритании и Норвегии и распространяется на осуществление двухсторонних и транзитных перевозок. Постановление вступает в силу 10 октября и действует до 31 декабря 2022 года. В то же время запрет не распространяется на определенные категории товаров, в том числе на мясо, рыбу, молочную продукцию, алкогольные и безалкогольные напитки и табак.

Минтранс: Товары можно перегрузить на российский или белорусский транспорт

Несмотря на введение ограничений, доставка грузов конечным получателям по территории РФ по-прежнему будет осуществляться, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минтранса. Для этого на российской границе товары с автотранспорта из попавших в перечень стран должны будут перегружать на российские и белорусские транспортные средства или перецеплять полуприцеп, заявили в министерстве.

ЕС в апреле ввел очередной пакет санкций против РФ и Беларуси, реагируя на убийства мирных жителей в Буче. Среди прочего, ограничения предусматривали запрет для российских и белорусских грузовых автоперевозчиков транспортировать в ЕС товары и совершать транзитные поездки.

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