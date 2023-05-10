  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Самолеты авиаконцерна Lufthansa
Самолеты авиаконцерна LufthansaФото: Boris Roessler/dpa/picture alliance
Правосудие и законЕвропа

Суд ЕС признал кризисную помощь Lufthansa недействительной

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Во времена пандемии COVID-19 немецкий авиаконцерн получил от Германии помощь в размере 9 млрд евро. Европейский суд пришел к выводу, что Еврокомиссия безосновательно санкционировала выплату большей части этой суммы.

https://p.dw.com/p/4R8Ur

Европейский суд в Люксембурге признал недействительным решение Еврокомиссии, согласно которому Германии было позволено выплатить немецкому авиаконцерну Lufthansa масштабную кризисную помощь в период пандемии COVID-19 в 2020 году. "Комиссия допустила целый ряд ошибок", - говорится в постановлении суда, обнародованном в среду, 10 мая.

Как указывается в постановлении, Еврокомиссия безосновательно полагала, что Lufthansa будет не в состоянии самостоятельно раздобыть на рынке капитала 6 млрд евро. Суд заключил, что регулятор в Брюсселе не обеспечил стимулов для скорого возвращения государственной помощи и не позаботился о том, чтобы в результате выделения этого пакета конкуренты Lufthansa не оказались в невыгодном положении.

Многомиллиардная кризисная помощь

Lufthansa три года тому назад была спасена государством от банкротства на фоне обвала рынка авиаперевозок из-за антикоронавирусных ограничений. Немецкий авиаконцерн тогда запросил у государства помощь, сославшись на то, что у него, по утверждению дирекции Lufthansa, больше нет доступа к финансовому рынку.

Германское государство выплатило Lufthansa девять млрд евро. Авиаконцерн уже вернул эти деньги, а государство в результате получило прибыль.

Агентство Reuters отмечает, что практическая польза этого судебного решения неизвестна. Еврокомиссия имеет право обжаловать его. Lufthansa сообщила, что она проанализирует судебное постановление и затем примет решение о дальнейших действиях. Иск в Европейский суд подали конкуренты Lufthansa - авиакомпании Ryanair и Condor.

Смотрите также:

В Берлине согласовали пакет помощи в 130 млрд евро

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

На грани коллапса: коронавирус убивает туриндустрию Берлина (29.04.2020)

На грани коллапса: коронавирус убивает туриндустрию Берлина (29.04.2020)

В Берлине пандемия коронавируса поставила под угрозу четверть миллиона рабочих мест. Речь идет о жителях немецкой столицы, занятых в секторе городской экономики с оборотом в 11,5 млрд евро в год, - в туристической отрасли.
Политика29 апреля 2020 г.03:22 мин.
external

Пилоты Lufthansa проводят двухдневную забастовку (23.11.2016)

Пилоты Lufthansa проводят двухдневную забастовку (23.11.2016)

Пилоты добиваются повышения зарплаты на 3,7 процента задним числом с начала 2012 года.
Экономика и бизнес23 ноября 2016 г.00:46 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Российский истребитель МиГ-31К, несущий ракету "Кинжал"

РФ денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Политика38 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW на тему Парада Победы в Москве: карикатурный президент РФ Владимир Путин говорит в телефонную трубку: "Алло, а доставьте мне лидеров СНГ к параду!"

Парад победы в Москве: Как Путин собирал глав государств

Парад победы в Москве: Как Путин собирал глав государств

Политика21 ч. назад
Главы МИД ФРГ и МИД КНР

Внешняя политика ФРГ: что важнее - ценности или интересы

Внешняя политика ФРГ: что важнее - ценности или интересы

Политика10 ч. назад
Russland | Victory Day Parade

День Победы в России: где и как отмечали 9 мая

День Победы в России: где и как отмечали 9 мая

Общество16 ч. назад
Военный парад в Бресте 9 мая 2023 года

9 мая в Бресте: военный парад, автопробеги и туристы из РФ

9 мая в Бресте: военный парад, автопробеги и туристы из РФ

Общество19 ч. назад
Берлин, 9 мая 2023. Пресс-конференция Анналены Бербок и Цинь Гана, министров иностранных дел ФРГ и КНР

Отношения ФРГ и КНР обостряются? Интрига вокруг двух визитов

Отношения ФРГ и КНР обостряются? Интрига вокруг двух визитов

Политика19 ч. назад
Акция протеста в Белграде против вооруженного насилия, 8 мая 2023 года

Сдавайте оружие! Удастся ли в Сербии разоружить граждан

Сдавайте оружие! Удастся ли в Сербии разоружить граждан

Конфликты22 ч. назад
На главную страницу