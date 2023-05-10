Суд ЕС признал кризисную помощь Lufthansa недействительной

Во времена пандемии COVID-19 немецкий авиаконцерн получил от Германии помощь в размере 9 млрд евро. Европейский суд пришел к выводу, что Еврокомиссия безосновательно санкционировала выплату большей части этой суммы.

Европейский суд в Люксембурге признал недействительным решение Еврокомиссии, согласно которому Германии было позволено выплатить немецкому авиаконцерну Lufthansa масштабную кризисную помощь в период пандемии COVID-19 в 2020 году. "Комиссия допустила целый ряд ошибок", - говорится в постановлении суда, обнародованном в среду, 10 мая.

Как указывается в постановлении, Еврокомиссия безосновательно полагала, что Lufthansa будет не в состоянии самостоятельно раздобыть на рынке капитала 6 млрд евро. Суд заключил, что регулятор в Брюсселе не обеспечил стимулов для скорого возвращения государственной помощи и не позаботился о том, чтобы в результате выделения этого пакета конкуренты Lufthansa не оказались в невыгодном положении.

Многомиллиардная кризисная помощь

Lufthansa три года тому назад была спасена государством от банкротства на фоне обвала рынка авиаперевозок из-за антикоронавирусных ограничений. Немецкий авиаконцерн тогда запросил у государства помощь, сославшись на то, что у него, по утверждению дирекции Lufthansa, больше нет доступа к финансовому рынку.

Германское государство выплатило Lufthansa девять млрд евро. Авиаконцерн уже вернул эти деньги, а государство в результате получило прибыль.

Агентство Reuters отмечает, что практическая польза этого судебного решения неизвестна. Еврокомиссия имеет право обжаловать его. Lufthansa сообщила, что она проанализирует судебное постановление и затем примет решение о дальнейших действиях. Иск в Европейский суд подали конкуренты Lufthansa - авиакомпании Ryanair и Condor.

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