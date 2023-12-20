Суд в ЕС отменил санкции в отношении Януковичей за коррупцию

Совет ЕС перед введением санкций в отношении Виктора и Александра Януковичей в 2021 году не проверил, получили ли экс-президент Украины с сыном возможность воспользоваться правом на защиту на родине.

Европейский суд в Люксембурге в среду, 20 декабря, постановил отменить санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, введенные Советом ЕС по обвинению в коррупции. Совет Евросоюза перед введением ограничительных мер в 2021 году "допустил ошибку в оценке" и не удостоверился, получили ли Януковичи возможность использовать право на защиту в украинских судах, говорится в решении трибунала.

В отношении экс-президента и его сына действуют другие санкции Евросоюза. В августе 2022 года против них были введены ограничительные меры "за их роль в подрыве или представлении угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности и безопасности государства", а в случае с Александром Януковичем еще и "за проведение сделок с сепаратистскими группировками в донбасском регионе Украины".

Януковичу с сыном неоднократно удавалось добиваться в европейских судах отмены санкций. В качестве причины таких решений суды назвали тот факт, что Совет ЕС не проверил должным образом, была ли у Януковичей возможность воспользоваться правом на защиту в Украине.

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