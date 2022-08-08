Европейские визы для россиян: как фишка ляжет?

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Латвия уже приостановила, другие страны Евросоюза могут прекратить или ограничить выдачу виз для граждан России. О последствиях агрессивной политики Москвы - в карикатуре DW.
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Сроки выдачи туристических виз россиянам консульством Болгарии в Москве увеличились "по техническим причинам", сообщили в посольстве. Ранее в АТОР заявили, что выдача приостановлена.