"Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами" признана нежелательной в России

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в стране "Европейской сети организаций по наблюдению за выборами" (European Network of Election Monitoring Organizations, ENEMO). В сообщении ведомства, опубликованном в понедельник, 27 сентября, поводом для этого шага называется то, что "деятельность ENEMO представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Информация о принятом решении Генпрокуратура направила в министерство юстиции для внесения сведений в перечень нежелательных организаций.

Согласно списку членов основанной в 2001 году сети ENEMO, в нее входят более 20 мониторинговых организаций из 18 стран Центральной и Восточной Европы, включая РФ, Украину и Беларусь, а также Казахстан.

В России сеть представляет движение "Голос", которое Минюст РФ в августе причислил к "иностранным агентам".

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