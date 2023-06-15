Европарламент встал на защиту двух украинских подростков

Европарламент требует от российских властей снять все обвинения и немедленно освободить двух украинских подростков - Тиграна Оганисяна и Никиту Ханганова, проживающих во временно оккупированном российскими войсками Бердянске, которым по российским законам грозит 20-летнее заключение за якобы организацию саботажа против армии РФ. Об этом говорится в резолюции "Пытки и уголовное преследование Российской Федерацией несовершеннолетних украинцев Тиграна Оганисяна и Никиты Ханганова", принятой в четверг, 15 июня, в Страсбурге почти единогласно: 425 голосов "за" и 3 "против".

"Били и пытали электрическим током"

Публичную огласку дело о преследовании российскими оккупантами двух 16-летних украинских подростков из Бердянска получило в конце мая благодаря правозащитникам из организации "Медийная инициатива по правам человека". Как выяснилось, 24 мая этого года Следственный комитет РФ обвинил Тиграна Оганисяна и Никиту Ханганова в том, что в сентябре прошлого года они якобы "вступили в сговор для поддержки Вооруженных сил Украины" и повредили железнодорожные пути, для того, чтобы российские вооруженные силы не могли получать материальное обеспечение. Ребятам инкриминируют статью Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает тюремное заключение сроком от 10 до 20 лет.

Также правозащитники установили, что в сентябре прошлого года российские силовики похитили Тиграна прямо из дома, родные долго ничего не знали о его местонахождении. Следственные органы российских оккупантов допрашивали подростка с применением побоев и пытали его электрическим током. Когда ситуация получила огласку в медиа, Тиграна Оганисяна отпустили домой, но обязали каждый день приходить на допросы. Никите Ханганову тогда чудом удалось избежать ареста, однако его также обязали ежедневно являться на допросы и участвовать в "следственных действиях".

Спасти может публичная огласка

По мнению правозащитников, спасти Тиграна Оганисяна и Никиту Ханганова от преследований российских властей и обеспечить им беспрепятственный выезд на подконтрольную правительству Украины территорию или в третьи страны может только широкий международный резонанс. На этот призыв отреагировали посольство Великобритании в Украине, Госдепартамент США, представительство ЕС в Украине и другие международные институты. Теперь свое слово в защиту украинских подростков сказал и Европарламент.

Принятая резолюция призывает ввести санкции против всех лиц, причастных к преследованию Тиграна Оганисяна и Никиты Ханганова, и обращается в Международный Комитет Красного Креста с призывом содействовать безопасному возвращению подростков на подконтрольную Украине территорию. Евродепутаты также осудили "целенаправленные действия России против украинских детей, включая принудительное перемещение на временно оккупированные Россией территории Украины, незаконные депортации в Россию и Беларусь, незаконное усыновление и попытки навязать "перевоспитание". Законодатели еще раз призвали Еврокомиссию и Совет ЕС принять специальный пакет мер ЕС-Украина, направленный на защиту детей, пострадавших от войны.

Знак надежды для всех детей, ставших жертвами войны

"Меня спрашивали, почему Европарламент решил вспомнить именно эти два имени? Я отвечу - почему. Имена имеют значение. Потому что мы не просто признаем, что они (эти люди. - Ред.) существуют, мы подаем знак надежды и солидарности Тиграну и Никите - детям, с которыми обращаются не только не как с детьми, а так, будто они вообще не люди", - сказал во время дебатов, предшествовавших голосованию за резолюцию, немецкий депутат от группы "зеленых" Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky). Он заявил, что над украинскими подростками "издевается режим, оккупировавший их страну", и пообещал, что Европарламент сделает все возможное, чтобы помочь их освобождению.

Российские оккупационные власти прибегают к задержаниям и пыткам несовершеннолетних, потому что чувствуют себя неуверенно на оккупированных украинских территориях, из-за чего окружают себя "атмосферой подозрительности, агрессии и репрессий", сказал литовский депутат от группы либералов Пятрас Ауштрявичюс. По его словам, путинский режим вернул Россию и временно оккупированные территории Украины во времена "страха и беззакония". "Но они долго не продлятся, и наступит момент справедливости. Поэтому очень важно документировать все преступления, совершенные российскими оккупантами", - подчеркнул Ауштрявичюс.

Участники дебатов не раз повторяли, что незаконное преследование и пытки Тиграна Оганисяна и Никиты Ханганова - лишь одно из многочисленных преступлений России против украинских детей. Одна из авторов резолюции, чешская депутат от группы Европейской народной партии Михаэла Шойдрова, напомнила, что согласно данным отчета ОБСЕ, из Украины в РФ было принудительно вывезено около 19 500 тысяч детей, где их подвергают "перевоспитанию" и незаконно усыновляют. Она призвала международное общество быть активнее и смелее в оказании помощи по поиску и возвращению украинских детей. В частности, по словам Шойдеровой, в этих целях организация Красного Креста должна использовать свой "уникальный мандат, предоставленный ей Женевской конвенцией". "Мы должны продолжать защищать права детей, потому что не можем оставить на произвол судьбы наиболее уязвимых жертв этой войны", - заявила евродепутат.

Смотрите также: