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Европарламент вручил премию Сахарова венесуэльской оппозиции

Ольга Лебедева
17 декабря 2024 г.

В Страсбурге прошла церемония награждения премией "За свободу мысли". Лидер венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалес принял награду лично, его соратница Мария Мачадо, скрывающаяся в Венесуэле, участвовала по видеосвязи.

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Вручение премии имени Сахарова в Европарламенте
Вручение премии имени Сахарова в ЕвропарламентеФото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Европейский парламент вручил премию "За свободу мысли", названную в честь советского физика и диссидента Андрея Сахарова, лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо и ее соратнику, бывшему кандидату в президенты Эдмундо Гонсалесу Уррутиа. "Они бесстрашно отстаивали ценности, которые столь важны для миллионов венесуэльцев и для Европейского парламента - справедливость, демократию и верховенство закона", - заявила председательница Европарламента Роберта Метсола на церемонии во вторник, 17 декабря.

Награду принял лично присутствовавший в Страсбурге 75-летний Эдмундо Гонсалес, вынужденный покинуть Венесуэлу и проживающий в Испании, где запросил политическое убежище. Он вновь объявил, что 10 января намерен вернуться в свою страну для приведения к присяге президента. "Мы надеемся, что в этот день начнется новая эра, эра демократии в Венесуэле", - указал он агентству AFP.

Между тем, 57-летняя Мария Мачадо скрывается в Венесуэле, с ней организатором церемонии удалось связаться по видеосвязи, а награду от ее имени приняла ее дочь Ана Корина Соса.

Каракас объявил победителем выборов Николаса Мадуро

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Подконтрольный правительству страны избирком заявил, что Николас Мадуро, который до этого правил страной в течение двух президентских сроков, получил поддержку 51,2 процента избирателей. При этом международные наблюдатели к выборам допущены не были.

По данным оппозиции, при честном подсчете бюллетеней победу на выборах с результатом около 67 процентов голосов должен был одержать оппозиционный кандидат Гонсалес, выдвинувший свою кандидатуру вместо не допущенной к выборам Марии Мачадо. В подтверждение противники Мадуро опубликовали более 80 процентов бюллетеней, полученных непосредственно с избирательных участков по всей Венесуэле.

После объявления результатов выборов в Каракасе и других городах Венесуэлы начались массовые демонстрации против фальсификаций. По разным данным, в ходе протестов в стране были убиты от 23 до 27 человек. Прокуратура выдала ордер на арест Гонсалеса. США официально заявили о признании победителем на выборах Эдмундо Гонсалеса. ЕС не признает легитимность Мадуро уже второй его срок - предыдущие выборы в стране прошли по аналогичному сценарию.

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