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Европарламент продлил либерализацию торговли с Молдовой

Ксения Польская
36 мин. назад

Депутаты ЕС одобрили продление приостановки ввозных пошлин на молдавский экспорт еще на год. Так как на большую часть продуктов из Молдовы уже распространяется беспошлинный ввоз, мера касается семи сельхозпродуктов.

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Яблоки, сливы и виноград
Фото: H.-R. Muelle/blickwinkel/McPHOTO/picture alliance

Европарламент одобрил приостановку действия всех таможенных и импортных пошлин, применяемых к продукции из Молдовы. За это во вторник, 11 июля, проголосовали 577 депутатов, 36 выступили против, 18 воздержались.

На большую часть молдавских продуктов уже распространяется беспошлинный доступ на рынок Европейского Союза в рамках соглашения об ассоциации, а теперь Европарламент продлил действие либерализации ввоза семи оставшихся наименований. Это помидоры, чеснок, столовый виноград, яблоки, вишня, слива и виноградный сок.

Европарламентарии в Страсбурге поддержали продление приостановки ввозных пошлин ЕС на молдавский экспорт еще на год. Эта мера истекает 24 июля 2023 года. Далее решение Европарламента должен одобрить Совет ЕС, после чего оно будет обнародовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу на следующий день после публикации.

"До агрессивной войны России против Украины экспорт Молдовы существенно зависел от российских рынков, а также транзитных маршрутов и инфраструктуры Украины, - напомнила евродепутат от Чехии Маркета Грегорова. - В свете нынешних обстоятельств Молдова сталкивается со значительными трудностями при реализации своей продукции за рубежом. Учитывая, что страна не проявляла ничего, кроме солидарности, поддерживая украинских беженцев и вводя большую часть санкций ЕС против России, теперь наша очередь ответить взаимностью на эту солидарность и поддержать ее экономику". Грегорова убеждена, что эти меры помогут стабилизировать экономику Молдовы и будут способствовать ее интеграции в рынок Евросоюза. 

Объем экспорта из Молдовы в ЕС вырос

Вступившие в силу 25 июля 2022 года меры по либерализации положительно повлияли на торговлю Молдовы с ЕС и помогли ей переориентировать экспорт на Евросоюз: по данным Брюсселя, общий объем молдавского экспорта в ЕС увеличился с 1,8 млрд евро в 2021 году до 2,6 млрд евро в 2022 году.

Согласно оценке, основанной на статистике 2021 года, в связи с полной отменой ввозных пошлин для Молдовы потеря таможенных доходов для Евросоюза составит около 0,3 млн евро в год, "следовательно, влияние на собственные ресурсы ЕС будет очень ограниченным", сказано в законодательном предложении.

Отношения Евросоюза и Молдовы вступили в новую стратегическую фазу 23 июня 2022 года, когда Совет ЕС предоставил ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Смотрите также:

Европейский выбор Молдовы: чем ответит Путин?

Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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