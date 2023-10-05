Европарламент призвал к переговорам о членстве Молдовы в ЕС

Евродепутаты уверены, что вступление Молдовы в ЕС неизбежно. Поэтому они призывают Брюссель уже зимой 2023 года начать переговоры с Кишиневом о вступлении и оказывать ему всевозможную поддержку на пути в ЕС.

Членство Молдовы в Евросоюзе станет геостратегической инвестицией в будущее всей Европы. Евросоюз и входящие в его состав страны должны увеличить финансовую и техническую помощь Молдове, чтобы таким образом ускорить процесс евроинтеграции этой страны в европейское сообщество. Об этом говорится в резолюции Европарламента "Оценка пути Молдовы в ЕС", принятой в четверг, 5 октября, в Страсбурге. Из 536 присутствующих на голосовании евродепутатов 448 поддержали резолюцию, 45 проголосовали "против", 43 воздержались.

Продолжать деолигархизацию и борьбу с коррупцией

Евродепутаты призывают Еврокомиссию и Европейский Совет начать переговоры о присоединении Молдовы к ЕС уже к концу нынешнего года. И отмечают "значительные усилия властей Молдовы по воплощению реформ для продвижения к членству в ЕС", в частности, в сфере правосудия. В то же время резолюция призывает Кишинев продолжить усилия по деолигархизации страны, борьбе с организованной преступностью, по воплощению реформ в управлении финансами и госадминистрировании. Кроме того, Европарламент ожидает, что Молдова завершит процесс проверки представителей судебной власти и защитит ее от влияния коррупции.

Учитывая положительные оценки аудита и тот факт, что "молдавская экономика незначительна" по своим объемам, Европарламент просит ЕС "разрешить импорт молдавских товаров животного происхождения и увеличить финансовую помощь молдавским фермерам, которые страдают от потрясений рынка, вызванных войной в Украине".

Россия хочет подорвать демократию Молдовы

Евродепутаты осудили "беспрецедентные гибридные операции, организованные Российской Федерацией через ее доверенных лиц" в Молдове. Целью этих операций, как сказано в резолюции, является влияние на выборы в стране и "подрыв ее безопасности, суверенитета и демократических основ.

Документ призывает пресекать вмешательство России во внутренние дела Молдовы, в частности, с помощью введения новых санкций против Кремля. Российские власти должны уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова, "прекратить провокации и попытки дестабилизировать страну и подорвать ее конституционный порядок и демократические институты".

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