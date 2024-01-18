Брюссель призвал Душанбе прекратить репрессии журналистов

Независимые журналисты в Таджикистане подвергаются угрозам и преследованиям. Европарламент встревожен ситуацией со свободой слова в Таджикистане и напоминает Еврокомиссии о необходимости поддержки таджикских СМИ и НКО.

Европарламент решительно осуждает репрессии, которые официальный Душанбе применяет к независимым СМИ, правозащитникам и критикам правительства. А также призывает ЕС принимать во внимание ситуацию со свободой выражения мнений в Таджикистане во время переговоров о расширения сотрудничества с этой страной. Об этом говорится в резолюции "Таджикистан: государственные репрессии против независимых медиа", принятой в четверг, 18 января, в Страсбурге.

Угрозы и преследования журналистов

Средства массовой информации Таджикистана сегодня находятся в худшем состоянии с момента обретения этой страной независимости в 1991 году, констатируется в резолюции. Судебные приговоры, предусматривающие тюремное заключение на срок от семи до 20 лет, были вынесены многим таджикским журналистам.

Абдулло Гурбати, Далер Имомали, Завкибек Саидамини, Абдусаттор Пирмухаммадзода, Ульфатхоним Мамадшоева, Хуршед Фазилов были осуждены за их профессиональную деятельность по "освещению социальных проблем и нарушений прав человека, констатируют авторы резолюции. А "два значительных независимых информационных медиа - "Азия-Плюс" и местная служба "Радио Озоди" - регулярно сталкиваются с преследованиями и угрозами".

В документе отмечается, что официальный Душанбе использует законы о противодействии экстремизму и борьбе с терроризмом как основание для преследований сотрудников независимых таджикских СМИ. Это, в свою очередь "способствует российской пропаганде и дезинформации, в частности, в вопросе освещения агрессивной войны против Украины.

При сотрудничестве ЕС с Таджикистаном нужно учитывать ситуацию со СМИ

Европарламент призвал власти Таджикистана "прекратить преследование журналистов и адвокатов, защищающих критиков правительства", и немедленно и безоговорочно освободить тех, кто был безосновательно задержан, сняв с них все обвинения. Резолюция напоминает официальному Душанбе, что "свободная и независимая работа средств массовой информации и организаций гражданского общества является краеугольным камнем любого демократического общества".

В связи с этим депутаты призывают институты ЕС, ответственные за переговоры с Таджикистаном по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве и за рассмотрение заявки Душанбе о присоединении к Всеобщей системе преференций (GSP+), позволяющей беспошлинно экспортировать в Евросоюз свыше 6 тысяч видов товаров, "принимать во вниманию ситуацию со свободой выражения мнений" в этой стране.

Еврокомиссия и государства-члены ЕС, в свою очередь, должны "увеличить поддержку гражданского общества, правозащитников и независимых работников СМИ в Таджикистане, включая финансирование и визы для тех, кто нуждается в защите", указано в резолюции.

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