Европарламент предъявил ультиматум Еврокомиссии из-за механизма верховенства права

Европарламент предъявил ультиматум Европейской комиссии в споре о применении нового регламента ЕС о наказании за нарушения верховенства закона в странах, входящих в Евросоюз. В письме главы европарламентариев Давида Сассоли, на которое ссылается агентство AFP в четверг, 21 октября, указывается, что парламент подаст иск против комиссии в Европейский суд, если она не активирует этот механизм до 2 ноября.

Механизм верховенства закона ЕС был одобрен участниками саммита ЕС в декабре 2020 года, вступил в силу, но до сих пор не применялся. Он предусматривает, что Еврокомиссия может сокращать выдачу средств из совместного бюджета тем странам, в которых существует угроза нецелевого использования денег из-за нарушений верховенства закона.

Польша и Венгрия подали иски в суд

Польша и Венгрия, хотя они впрямую не упоминаются в письме Сассоли, могут стать первыми государствами-членами ЕС, в отношении которых может быть применен новый регламент. Варшава и Будапешт в свою очередь подали иски против механизма верховенства права в Европейский суд. Решение ожидается в 2022 году и до этого государства-члены есть решили не спешить с его использованием. Но ультиматум европарламентариев, требующих применить механизм уже в нынешнем году, усиливает давление на Еврокомиссию.

В последнее время спор о о верховенстве национальных законов над законодательством Евросоюза между Варшавой и Брюсселем резко ожесточился. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 19 октября обвинил ЕС в "шантаже", а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в ответ пригрозила Польше санкциями. Этот спор, вероятно, также продолжится на саммите ЕС 21 октября.

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