Европарламент потребовал от Баку освободить армянских пленных

Европарламент в четверг, 20 мая, принял резолюцию с призывом к Азербайджану освободить армянских военнопленных и гражданских лиц, задержанных во время карабахского конфликта 2020 года и после него. "За" проголосовали 607 депутатов, "против" - 27, еще 54 воздержались.

"Депутаты Европарламента также выражают серьезную озабоченность в связи с заслуживающими доверия сообщениями, согласно которым Азербайджан удерживает и подвергает пыткам армянских военнопленных и других пленных в унижающих достоинство условиях с момента окончания активных боевых действий", - говорится в резолюции. Подчеркивается, что освобождение пленных должно быть осуществлено немедленно и без каких-либо предварительных условий. Европарламент потребовал от Баку воздерживаться от произвольного задержания людей в будущем.

Депутаты Европарламента настоятельно призывают правительство Азербайджана предоставить исчерпывающие списки всех лиц, удерживаемых в связи с вооруженным конфликтом, и предоставить информацию об их местонахождении и состоянии здоровья, в том числе о тех, кто умер в плену.

Европарламент потребовал закрытия Парка военных трофеев в Баку

Европейский парламент старается всегда быть максимально объективным подчеркнул заместитель председателя Европейской народной партии, болгарский депутат Андрей Ковачев. Если бы он имел заслуживающую доверия информацию, что армянская сторона удерживает в заключении граждан Азербайджана, то потребовал бы также и от Еревана освобождения задержанных лиц.

Депутаты Европарламента потребовали также закрытия так называемого Парка военных трофеев в Баку, где выставлены, в частности личные вещи армянских солдат. Существование парка способствует сохранению вражды и мешает установлению доверия между странами, говорится в резолюции.

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