Европарламент - за гуманитарную паузу на Ближнем Востоке

Евродепутаты осуждают теракты ХАМАС и признают право Израиля на самооборону согласно нормам международного права. Они требуют расследования роли РФ в поддержке терроризма в регионе, а также борьбы с антисемитизмом в ЕС.

Европейский парламент в четверг, 19 октября, решительно осудил террористические атаки ХАМАС на Израиль, одновременно призвав прилагать все усилия для улучшения гуманитарной обстановки в секторе Газа, сказано в резолюции, принятой в четверг 500 голосами "за". Против выступил 21 парламентарий, 24 воздержались.

Евродепутаты выразили поддержку Израилю и его народу и подчеркнули необходимость "ликвидации террористической организации ХАМАС". Они также призвали к немедленному освобождению всех заложников, похищенных ХАМАС, и признали право Израиля на самооборону, "закрепленное в международном праве". В связи с этим любые действия Израиля должны строго соответствовать нормам международного гуманитарного права, говорится в тексте документа.

Парламент ЕС также подчеркнул, что как атаки ХАМАС, так и ответные действия Израиля могут усугубить цикл насилия в регионе. Поэтому депутаты призывают к гуманитарной паузе в боевых действиях и подчеркивают, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, включая сотрудников ООН, медицинских работников и журналистов, являются серьезным нарушением международного права.

Парламент обеспокоен гуманитарной ситуацией в секторе Газа

Парламентарии скорбят из-за гибели в результате взрыва в больнице города Газа сотен мирных жителей, о чем сообщает палестинская сторона. Резолюция призывает к независимому расследованию с целью установить, было ли это преднамеренное нападение и военное преступление, чтобы в таком случае призвать виновных к ответственности.

Выражая серьезную озабоченность стремительно ухудшающейся обстановкой в секторе Газа, парламент подчеркивает важность проведения различий между палестинским народом и его законными устремлениями, с одной стороны, и террористической группировкой ХАМАС - с другой. Депутаты Европарламента просят международное сообщество увеличить объем гуманитарной помощи гражданскому населению в этом районе, а также призывают Египет и Израиль сотрудничать с международным сообществом для создания гуманитарных коридоров в сектор Газа.

Расследование роли России в конфликте

Резолюция решительно осуждает поддержку Ираном ХАМАС и других террористических группировок в секторе Газа. Депутаты настаивают на включении Евросоюзом в список террористических организаций весь иранский "Корпус стражей исламской революции" и ливанскую "Хезболлах", а также требуют провести "тщательное расследование роли Ирана и других стран, таких как Катар и Россия, в финансировании и поддержке терроризма в регионе".

Европарламентарии осуждают ракетные обстрелы Израиля из Ливана и Сирии и призывают к разрядке напряженности в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

С другой стороны, Европарламент просит Еврокомиссию внимательно пересмотреть всю финансовую помощь ЕС палестинцам и региону в целом, чтобы не допустить прямого или косвенного финансирования терроризма за счет средств Евросоюза.

В то же время депутаты подчеркивают, что ЕС должен продолжать выделять средства из своего бюджета на поддержку будущего мира и стабильности в регионе. Европарламент настаивает на немедленном возобновлении мирного процесса и заявляет о своей непоколебимой поддержке решения о двух суверенных демократических государствах для Израиля и Палестины на основе границ 1967 года со столицей обоих государств в Иерусалиме.

Обеспокоенность ростом антисемитизма

Евроарламент озабочен ростом антисемитских выступлений, митингов и нападений на евреев с начала террористических атак ХАМАС. Он призывает Еврокомиссию и все страны ЕС принять все необходимые меры, чтобы гарантировать безопасность еврейских граждан, говорится в резолюции.

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