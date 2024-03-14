Европарламент не направит наблюдателей на выборы в России

Европарламент подчеркнул, что не давал полномочий ни одному депутату наблюдать за президентскими выборами в РФ и на оккупированных территориях Украины.

Европейский парламент дистанцировался от депутатов, которые могут решить поехать в Россию в качестве наблюдателей на предстоящие 15-17 марта президентские выборы, указав, что не давал таких полномочий ни одному европарламентарию.

"Европейский парламент не будет наблюдать за этим избирательным процессом и, следовательно, не будет комментировать ни сам процесс, ни его результаты. Ни один член Европарламента не был уполномочен наблюдать за этим избирательным процессом" на территории Российской Федерации, в аннексированном Крыму и на других оккупированных Россией украинских территориях или комментировать его от имени Европарламента, говорится в пресс-релизе , опубликованном в среду, 13 марта.

В документе подчеркивается, что, если какой-либо член Европейского парламента решит прокомментировать эти выборы, он сделает это по собственной инициативе и "ни при каких обстоятельствах не должен ссылаться на Европейский парламент в своих заявлениях или действиях".

Евросоюз призвали не признавать легитимность Путина

Ранее представители российской оппозиции и ряд европейских политиков призвали Евросоюз не признавать итоги президентских выборов в России. Так, вдова российского оппозиционного политика Алексея Навального Юлия Навальная в колонке для The Washington Post отметила, что отказ Владимиру Путину в легитимности стал бы важным сигналом как для всего мира, так и для гражданского общества России, а также для все еще лояльных Кремлю элит - "сигналом о том, что Россией правит не признаваемый всеми президент, а презираемый и публично осуждаемый преступник".

В начале февраля более 20 евродепутатов из 15 стран уже призвали ЕС, его институты и государства-члены не признавать законность президентских выборов в РФ. Обращение инициировал эстонский европарламентарий Рихо Террас. В документе режим Владимира Путина назван "преступным, коррумпированным, ответственным за преступления против собственного народа, а также за бесчисленные незаконные действия и преступления против человечности за пределами РФ". Там также подчеркивается, что путинский режим оккупировал и аннексировал часть украинской территории и теперь планирует провести там голосование.

Три депутата от АдГ приехали в Россию в дни выборов

Власти РФ неоднократно привлекали в качестве "наблюдателей" на выборах европейских политиков из пророссийских партий. В частности, в 2024 году, как сообщили немецкие СМИ, в Россию с этими целями прибыли три члена земельного парламента Баварии от правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ): Андреас Юрка (Andreas Jurca), Елена Роон (Elena Roon) и Ульрих Зингер (Ulrich Singer).

Поездку депутатов раскритиковали в том числе в собственной партии. По данным Tagesschau, руководство АдГ "настоятельно рекомендовало" депутатам "не предпринимать поездку в РФ, запланированную на 13-19 марта 2024 года".

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