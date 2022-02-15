 Еврокомиссия предложила усилить общую оборону ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 15.02.2022

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Европа

Еврокомиссия предложила усилить общую оборону ЕС

Еврокомиссия представила пакет оборонных и космических инициатив. Одна из причин предложений - действия России, в частности, наращивание войск у границ Украины.

Штаб-квартира Еврокомиссии, Брюссель

Штаб-квартира Еврокомиссии, Брюссель

Еврокомиссия представила пакет инициатив по усилению обороны ЕС, а также его безопасности, в частности в космосе. Эти предложения еврокомиссары утвердили на заседании в Страсбурге во вторник, 15 февраля. "Текущие и прошлые" события свидетельствуют о том, что "европейцам нужно более тесно работать вместе над обороной, чтобы гарантировать свою безопасность", отмечается в документе Еврокомиссии с оборонными инициативами. Среди таких событий в нем отдельно указали на "наращивание Россией войск вдоль восточной границы Украины, в Беларуси и в регионе Черного моря, а также попытки Москвы подорвать, разделить и по-новому определить архитектуру безопасности в Европе".

Общие закупки вооружений странами ЕС

Одна из инициатив должна побудить государства Евросоюза больше инвестировать в общую разработку новейших оборонных технологий, а также сообща закупать вооружения и технику, созданную в ЕС. В Евросоюзе действует цель общих закупок вооружения на уровне не менее 35%, но сейчас этот показатель составляет только 11%. В Еврокомиссии подчеркивают, что общие закупки повышают оперативную совместимость войск разных государств ЕС.

Один из инструментов, представленных Еврокомиссией, - отмена налога на добавленную стоимость в случае общих закупок вооружений, разработанных в сотрудничестве между государствами ЕС. Соответствующее законодательное предложение брюссельские чиновники обещают внести в начале 2023 года. В Еврокомиссии уточняют, что не будут организовывать общие закупки вооружений, как это делали с вакцинами от коронавируса.

Другой стороной общего создания вооружений является блокирование одним государством-разработчиком их экспорта другой страной. Поскольку этот вопрос находится в исключительной компетенции отдельных стран, Еврокомиссия предложила им сблизить их политики контроля над экспортом оружия, чтобы не блокировать друг друга.

Кроме того, Еврокомиссия представила дорожную карту критических технологий для безопасности и обороны. Для этого она создала группу, которая, в частности, составит список таких технологий. Отчет группы представят государствам ЕС до конца 2022 года, он будет секретным. Брюссельские чиновники хотят способствовать развитию этих технологий с помощью европейских научно-исследовательских программ.

Спутниковая связь ЕС и управление космическим движением

Первая инициатива космического пакета предлагает создание системы безопасной спутниковой связи. Пользоваться ею смогут не только правительства, но и европейский бизнес и граждане. Стоимость системы оценивают в 6 млрд евро. Из них 2,4 млрд выделят из бюджета ЕС.

Вторая инициатива должна решить проблему быстрого роста количества спутников и космического мусора на орбите Земли. Поэтому в Еврокомиссии предлагают создать европейский подход к управлению космическим движением (Space traffic management, STM). С 2016 года в ЕС уже действует система отслеживания объектов на орбите. Теперь же в Брюсселе хотят усилить возможности этой системы, определить нужны государств ЕС в сфере STM, а также создать законодательство и стандарты STM. Для этого в Брюсселе намерены сотрудничать с международными партнерами.

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    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:58

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