Еврокомиссия предлагает обсудить в ЕС вопрос обязательной вакцинации

Странам Евросоюза стоит обсудить вопрос о введении обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в среду 1 декабря, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По ее словам, в настоящее время в ЕС вакцинировано от коронавируса 77 процентов взрослого населения (66 процентов от числа всех жителей)."Это означает, что треть населения Европы не вакцинирована, это 150 миллионов человек. Это очень много", - подчеркнула фон дер Ляйен.

При этом, отметила политик, не все могут быть вакцинированы, например, маленькие дети или люди с определенными медицинскими осложнениями, но подавляющее большинство может и должно быть вакцинировано. Поэтому было бы "понятно и уместно" подумать в ЕС о поощрении вакцинации и возможности обязательной иммунизации. "Это требует обсуждения, это требует совместных действий, но дискуссия должна вестись", - сказала фон дер Лейен.

В то же время она подчеркнула, что правила вакцинации подпадают исключительно под юрисдикцию государств-членов ЕС. "Я не имею права давать какие-либо рекомендации", - подчеркнула она.

Омикрон выявлен в 11 странах Евросоюза

По крайней мере одиннадцать государств ЕС на сегодняшний день сообщили о появлении нового варианта коронавируса "омикрон". Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщил, что к полудню 1 декабря было зафиксировано 59 случаев заражения. По данным ECDC, 16 больных обнаружены в Нидерландах, 14 - в Португалии, 9 - в Германии. Кроме того, сообщалось об инфицированных "омикрон"-вариантом в Италии, Дании (по 4 случая), Швеции, Австрии (по 3 случая), Бельгии, Испании (по 2), Чехия (1 случай), а также на острове Реюньон, заморском регионе Франции.

Кроме того, отмечают в ECDC, на Европейском экономическом пространстве выявлены ряд других подозрительных случаев, которые будут исследованы. Помимо еврозоны, вариант коронавирус B.1.1.529 ("омикрон") зафикисирован еще в двенадцати странах и территориях, включая Великобританию и Австралию, отмечает агентство dpa.

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