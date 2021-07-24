Еврокомиссия готова одобрить выделение ФРГ финпомощи после наводнения

Еврокомиссия (ЕК) готова одобрить выделение Германии финансовой помощи для преодоления последствий наводнения. ЕС имеет в своем распоряжении "ряд инструментов для поддержки государств-членов", заявил еврокомиссар по урегулированию кризисов и гуманитарной помощи Янез Ленарчич в интервью изданию Welt am Sonntag, выдержки из которого оно публикует в воскресенье, 25 июля. По словам Ленарчича, речь идет, в частности, о Фонде солидарности (ФС) Евросоюза.

Янез Ленарчич

"После обращения страны-члена и оценки Еврокомиссии ФС может покрыть часть расходов, понесенных властями в ходе операций (по преодолению чрезвычайной ситуации - Ред.) и реконструкции", - сказал комиссар ЕС. Средства могут быть перечислены на восстановление инфраструктуры, расходы на очистные работы, а также защиту важных культурных ценностей.

ФРГ не запрашивала у ЕС помощи в рамках "механизма гражданской защиты"

В отличие от Бельгии, также пострадавшей от наводнения, Германия не запрашивала у ЕС помощи в рамках так называемого "механизма гражданской защиты", уточнил Ленарчич. Он добавил, что Еврокомиссия также предлагает много информационных инициатив и программ, чтобы помочь странам - членам сообщества улучшить защиту от стихийных бедствий.

Минтранспорта Германии оценило стоимость ремонта в 700 млн евро

Между тем стало известно, что министерство транспорта и цифровой инфрастрауктуры ФРГ оценивает стоимость ремонта автобанов, дорог и мостов, поврежденных или разрушенных в результате недавнего удара стихии, примерно в 700 млн евро. Такую оценку привело издание Bild am Sonntag со ссылкой на ведомство. Хотя ряд объектов инфраструктуры в пострадавших районах на западе Германии уже отремонтирован, в некоторых случаях восстановление может занять месяцы или даже годы, отмечает газета.

"Мы организуем (процесс восстановления - Ред.), боремся, совместно работаем, чтобы дорожная, железнодорожная и цифровая инфраструктура была налажена как можно быстрее", - сказал изданию глава министерства Андреас Шойер (Andreas Scheuer).

В ФРГ жертвами наводнения стали около 180 человек

В Германии к утру 24 июля официально зарегистрированное число погибших увеличилось до 179: в Северном Рейне - Вестфалии речь идет о 47, в Рейнланд-Пфальце - о 132. Кризисные штабы земельных правительств разрабатывали планы действий на случай, если прогнозировавшиеся синоптиками на 24 и 25 июля дожди окажутся интенсивными. Для населения подготовлены укрытия в безопасных местах, отметил министр внутренних дел Рейнланд-Пфальца Рогер Левенц (Roger Lewentz).

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