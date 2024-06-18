  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаЕвропа

Еврокомиссия создала орган для борьбы с коррупцией в Украине

Евгений Жуков
18 июня 2024 г.

Аудиторская комиссия создана Еврокомиссией для контроля за предоставляемыми ЕС Украине средствами и для предотвращения коррупции. Она будет состоять из трех членов и базироваться в Брюсселе.

https://p.dw.com/p/4hAss
Совет ассоциации ЕС - Украина
Фото: FRANCOIS LENOIR/European Union

Еврокомиссия создала в рамках Фонда помощи Украине аудиторскую комиссию, призванную содействовать украинским органам в контроле за использованием предоставляемой Киеву помощи, а также в предотвращении мошенничества, коррупции и конфликтов интересов. Соответствующее решение Еврокомиссии от 12 июня опубликовано в Официальном вестнике ЕС в понедельник, 17 июня.

В документе указано, что новый, подотчетный Еврокомиссии, орган формируется из трех членов на срок до 30 июня 2028 года и будет действовать из Брюсселя, а отдельный секретариат будет базироваться в Киеве.

Решением Еврокомиссии установлено, что ежегодно в Брюсселе должно проводиться не менее шести заседаний аудиторской комиссии, в отдельных случаях они могут проводиться в других местах или в онлайн-формате. Также шесть раз в год аудиторы должны, "если позволяют обстоятельства", посещать с визитами Киев.

Еще в июне 2023 года в связи планом выделить Киеву 50 млрд евро в течение трех лет в Брюсселе заявляли о дополнительных условиях предоставления средств. Во-первых, от Украины требовалось модернизировать свою систему аудита и контроля для повышения эффективности помощи. Во-вторых, оговаривалось, что Еврокомиссия должна получить возможность проводить проверки в любой момент реализации плана. И в-третьих, заявлялось о создании независимого совета аудиторов для предотвращения возможных нарушений, мошенничества и коррупции, который обяжут отчитываться перед Еврокомиссией о любом выявленном или предполагаемом неэффективном управлении госсредствами, а также о недостатках системы контроля.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Борьба Зеленского с коррупцией - популизм или сядут все? DW Новости (28.08.2023)

Борьба Зеленского с коррупцией - популизм или сядут все? DW Новости (28.08.2023)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил на время войны приравнять коррупцию к госизмене. По его словам, соответствующий законопроект может быть направлен в парламент уже в ближайшую неделю.
Политика28 августа 2023 г.32:06 мин.
external

Вице-премьер Украины Климпуш-Цинцадзе: Мы уходим от нашего колониального прошлого (14.07.2017)

Вице-премьер Украины Климпуш-Цинцадзе: Мы уходим от нашего колониального прошлого (14.07.2017)

Журналист DW Мишель Фридман в программе Conflict Zone задает провокационные вопросы вице-премьеру Украины Иванне Климпуш-Цинцадзе о вступлении Украины в ЕС и НАТО, коррупции и соблюдении Минских соглашений.
Политика14 июля 2017 г.25:46 мин.
Здание Еврокомиссии в Брюсселе

Как Евросоюз контролирует финансирование Украины

Как Евросоюз контролирует финансирование Украины

Запад наращивает финансовую поддержку Киева. При этом в США, в ЕС и в самой Украине понимают, что проблема коррупции в стране остается. DW о том, как ЕС контролирует выделяемые Киеву средства.
Экономика и бизнес21 августа 2023 г.
Показать еще