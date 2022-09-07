На 196-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 7 сентября (время московское).

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "не поддерживает провокационный курс Запада" в отношении России и Украины и придерживается "сбалансированной политики" по этому вопросу. "Анкара выступает за скорейшее прекращение огня в Украине. Однако нынешние процессы говорят о том, что война не скоро закончится. Я открыто заявляю об ошибочности позиции Запада, потому что налицо действия Запада, основанные на провоцировании сторон", - цитирует Эрдогана агентство "Анадолу ".

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Еврокомиссия предлагает предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере пяти миллиардов евро, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Средства планируется выделить в виде займов. "Ситуация в Украине требует нашей полной поддержки", - написала фон дер Ляйен в Twitter, уточнив, что речь идет о дополнительных средствах помимо уже выделенных 10 млрд евро. Деньги предназначены, в том числе для выплаты зарплат и обслуживания объектов инфраструктуры. Новый пакет помощи министры финансов стран-членов ЕС обсудят в пятницу, 9 сентября.

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Еврокомиссия предложит ввести потолок цен на газ из России. "Мы предложим предельную цену на российский газ. Мы должны урезать доходы России, которые Путин использует для финансирования этой жестокой войны в Украине", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Кроме того, Брюссель предложит странам ЕС ввести меры, включающие в себя обязательное сокращение потребления электроэнергии в часы пик и ограничение доходов негазовых производителей электроэнергии. Предложения будут представлены министрам энергетики стран-членов ЕС для консультаций на их встрече в пятницу, 9 сентября, пишет агентство Reuters.

Ранее президент РФ Владимир Путин пригрозил, что в случае введения потолка цен на российский газ, Россия прекратит поставку энергоресурсов в Европу.

Хроника событий 7 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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