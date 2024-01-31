В ЕС хотят продлить отмену пошлин на украинский импорт

Еврокомиссия предлагает продлить решение о либерализации торговли с Украиной до июня 2025 года и одновременно ввести меры защиты "чувствительных" секторов европейского сельского хозяйства.

Европейская комиссия предложила продлить решение о приостановке ввозных пошлин на украинские товары в Евросоюз, одновременно усилив защиту европейской сельскохозяйственной отрасли. "Это делается в соответствии с обязательствами ЕС поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", - заявило брюссельское ведомство в среду, 31 января.

Согласно этому предложению, украинская продукция будет ввозиться в ЕС без пошлин до июня 2025 года. Одновременно в Брюсселе предлагают ввести защитные меры для ряда "чувствительных" секторов аграрной сферы и создать так называемый "экстренный тормоз" для импорта сахара, яиц и птицы на тот случай, если будет ввозиться больше продукции, чем средние показатели за 2022 и 2023 годы. В такой ситуации возможно возобновление пошлин на украинскую продукцию.

Одновременно ЕК предложила продлить еще на год приостановку пошлин на импорт из Молдовы, действующую с июля 2022 года и продленную в 2023 году еще на год. Предложения Еврокомиссии должно быть одобрено Европейским парламентом и Советом ЕС.

Приостановка пошлин на импорт из Украины

В 2022 году, после начала полномасштабной вооруженной агресссии России противу Украины Евросоюз ради поддержки украинской экономики в военное время упразднил торговые барьеры на импорт всех украинских товаров, а в прошлом году действие данного решения былопродлено до июня 2024-го. Временная либерализация торговли с Украиной вызвала споры в ЕС. Ряд стран - Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия - жаловались на значительное увеличение импорта из Украины, создавшее проблемы для местных фермеров.

В связи с перенасыщением рынков пяти стран ЕС украинскими сельхозпродуктами в мае 2023 года введены исключительные временные меры по импорту четырех сельскохозяйственных продуктов из Украины - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Срок эмбарго истек в сентябре, но Польша, Венгрия и Словакия ввели собственные запреты на импорт украинской сельхозпродукции.

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