  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаВенгрия

Еврокомиссия подаст в Европейский суд иск к Венгрии

Сергей Куприков
3 октября 2024 г.

В Европейской комиссии считают, что венгерский закон "О защите суверенитета" нарушает законодательство Евросоюза.

https://p.dw.com/p/4lNDu
Здание Еврокомиссии в Брюсселе
Здание ЕврокомиссииФото: Dragan Maksimović/DW

Европейская комиссия (ЕК) решила обратиться в Европейский суд в Люксембурге с иском против Венгрии, так как считает, что принятый в этой стране закон "О защите суверенитета" нарушает законодательство Евросоюза. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ЕК, в четверг, 3 октября.

В феврале нынешнего года Еврокомиссия направила Венгрии официальное уведомление, где выразила обеспокоенность этим законом. Ответ государства ЕК сочла неудовлетворительным и в мае направила властям в Будапеште обоснованное мнение, в котором повторила свои претензии по поводу "нарушения основных прав, закрепленных в хартии ЕС об основных правах, основных свобод внутреннего рынка и законодательства ЕС о защите данных". "После тщательной оценки ответа венгерских властей Комиссия утверждает, что большинство выявленных жалоб до сих пор не рассмотрены", - говорится в сообщении ЕК.

Венгрия в свою очередь заявила, что закон о защите суверенитета не нарушает законы Евросоюза и что опасения Еврокомиссии необоснованны.

Закон должен препятствовать влиянию извне на венгерские выборы

Закон "О защите национального суверенитета", принятый парламентом Венгрии в декабре 2023 года, предусматривает создание специального органа - Управления по защите суверенитета, препятствующего влиянию на венгерские выборы из-за рубежа и посягательствам на суверенитет страны. За использование иностранного финансирования в предвыборной кампании предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.

В описании документа говорилось, что уже предпринимались попытки повлиять на венгерские парламентские выборы 2022 года с помощью денег, поступающих напрямую из-за границы, а "кандидат в премьер-министры от объединенной оппозиции также заявил, что в ходе предвыборной кампании к ним из США пришло несколько миллионов долларов".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Почему Венгрия не поставляет оружие Украине и не поддерживает санкции ЕС против деятелей церкви

Почему Венгрия не поставляет оружие Украине и не поддерживает санкции ЕС против деятелей церкви

Официальный Будапешт осудил российскую агрессию против Украины, однако отказался от поставок оружия Киеву. "Венгрия была одной из первых стран, которая немедленно призвала к прекращению огня и миру, немедленному началу мирных переговоров, потому что это единственный способ попытаться разобраться в этом конфликте", - рассказал программе Conflict Zone госсекретарь правительства Венгрии Золтан Ковач.
Политика28 февраля 2023 г.26:01 мин.
Европейские лидеры на чрезвычайном саммите в Брюсселе

В ЕС достигли соглашения об экономической помощи и верховенстве права

В ЕС достигли соглашения об экономической помощи и верховенстве права

Страны-члены ЕС договорились выработать систему обусловленности кредитов на помощь в преодолении пандемии с соблюдением принципов верховенства права. Польша и Венгрия были против.
Политика21 июля 2020 г.
Урсула фон дер Ляйен

Глава ЕК назвала "позором" закон о запрете "пропаганды" гомосексуальности в Венгрии

Глава ЕК назвала "позором" закон о запрете "пропаганды" гомосексуальности в Венгрии

Комментируя одобрение спорного закона парламентом Венгрии, Урсула фон дер Ляйен заявила, что будет использовать все возможности Еврокомиссии для защиты прав граждан ЕС.
Политика23 июня 2021 г.
Показать еще