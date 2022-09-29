Еврокомиссия подает в Суд ЕС на Мальту за "золотые паспорта"

Еврокомиссия считает, что выдача гражданства ЕС в обмен на инвестиции без реальной связи с данной страной несовместима с принципами Евросоюза. Поэтому она подала в суд на Мальту за выдачу "золотых паспортов".

Еврокомиссия приняла решение обжаловать в Европейском суде в Люксембурге выдачу Мальтой так называемых "золотых паспортов". Об этом орган ЕС объявил в четверг, 29 сентября, отметив, что выдача гражданства ЕС "в обмен на заранее оговоренные платежи или инвестиции без какой-либо реальной связи с данной страной" не совместима с принципами Европейского Союза.

Хотя предоставление гражданства и вида на жительство является вопросом отдельных стран ЕС, однако Еврокомиссия усматривает опасность в подобной практике. Такая норма создает "серьезные риски, особенно в отношении безопасности, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции", указывается в сообщении. В качестве аргумента приводится, в частности, тот факт, что получившие таким образом паспорт страны ЕС могут свободно перемещаться внутри Шенгенской зоны.

Мальта приостановила выдачу "золотых паспортов" россиянам и белорусам

Еврокомиссия уже инициировала процедуру против Мальты в 2020 году. В связи с развязанной Москвой войной против Украины Мальта приостановила выдачу "золотых паспортов" гражданам России и Беларуси. Еврокомиссия назвала это шагом в правильном направлении, указав, что Валлетта, тем не менее, продолжает выдавать их состоятельным гражданам других государств.

Мальта является единственной страной ЕС, которая до сих пор предоставляет гражданство в обмен на инвестиции или платежи. Болгария и Кипр под давлением Еврокомиссии уже прекратили выдачу "золотых паспортов".

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