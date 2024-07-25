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Еврокомиссия не разрешила обмен замороженными активами

Сергей Куприков
25 июля 2024 г.

Россия предложила разрешить розничным российским и европейским инвесторам осуществить обмен заблокированных ценных бумаг. В ЕС отказались.

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Рубль на фоне флагов ЕС и США
На Западе заморожены активы ЦБ РФ на сотни миллиардов евроФото: picture alliance/dpa

Физическим и юридическим лицам из стран Евросоюза запрещено участвовать в схеме обмена активами между инвесторами, которую предложила Россия. Об этом говорится в разъяснениях генерального директората Союза по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала (DG FISMA), которые опубликовала Европейская комиссия в среду, 24 июля. Причиной запрета стало участие в схеме обмена российского Национального расчетного депозитария (НРД). Эта финансовая структура находится в санкционном списке ЕС с июня 2022 года, поэтому взаимодействие с ним невозможно, следует из разъяснений.

Эта схема обмена активами между российскими и иностранными инвесторами позволяет российским розничным инвесторам подавать предложения об обмене западных ценных бумаг, которые в настоящее время заморожены на счетах НРД в центральных депозитариях ценных бумаг ЕС, на заблокированные в России средства недружественных инвесторов на счетах типа С, - указывается в разъяснениях, подготовленных директоратом.

Сделки по обмену активами между российскими и иностранными инвесторами должны пройти 12 августа, сообщал организатор этого обмена - брокер "Инвестиционная палата". Российские инвесторы предложили к выкупу активы на общую сумму в 35 млрд рублей, указывал организатор. В обмене могли участвовать частные инвесторы с активами, оцениваемыми до 100 тыс. руб. Всего было подано на продажу порядка 2,5 тыс. наименований активов.

Ранее представитель "Инвестиционной палаты" отмечал, что механизм обмена устроен таким образом, чтобы минимизировать роль НРД до чисто технической, которая заключалась бы только в ведении учета операций. Однако, как заявили в Еврокомиссии, "никакие средства или экономические ресурсы не могут быть предоставлены НРД ни прямо, ни косвенно".

 

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