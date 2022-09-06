Еврокомиссия изучает меры для ограничения цен на газ

На 195-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.DW продолжает следить за развитием событий вторника, 6 сентября (время московское).

Актрисе Рудиной назначен штраф по делу о "дискредитации армии"

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Тверской районный суд Москвы назначил административный штраф в размере 50 тысяч рублей российской актрисе, 63-летней Татьяне Рудиной по делу о "дискредитации" ВС РФ. Поводом стал пост в соцсетях. Рудина с 1992 года сотрудничает с Московским драматическим театром Ермоловой.

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Брокеры с 1 октября не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из стран, которые Москва считает "недружественными", если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. Такое предписание Банк России направил брокерам. С 1 ноября порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря - 5%. С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения такого рода, отметили в Банке России.

Еврокомиссия изучает меры по ограничению цен на газ

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Еврокомиссия (ЕК) изучает меры по ограничению цен на газ. Это следует из внутреннего документа, имеющегося в распоряжении dpa. С одной стороны, существует возможность договориться о максимальной цене на газ из РФ. Другой вариант, по мнению авторов документа, заключается в том, чтобы зафиксировать цену на голубое топливо на европейских торговых площадках. Данный шаг может быть использован в качестве чрезвычайной меры, пишет dpa. При реализации первой возможности, потолок стоимости может быть установлен специальным законом. ЕС также может единым фронтом вести переговоры о ценах и объемах закупок с Россией. Данный подход, однако, имеет уязвимости. "Этот вариант следует рассматривать только в том случае, если ЕС готов к полному прекращению поставок российского газа", - отмечают авторы отчета, прогнозируя возможную реакцию Москвы. РФ прекратила поставки по "Северному потоку 1", однако небольшие объемы все же продолжают поступать в Европу через Украину и Турцию.

Хроника событий 6 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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