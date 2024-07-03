Евро-2024: буря эмоций, политические жесты и всякие фейки

Международные спортивные соревнования, к которым приковано внимание миллионов людей со всей планеты, не раз становились площадкой, используемой атлетами и болельщиками для выражения разного рода протестов и демонстрации своей гражданской и политической позиции. Пожалуй, самая известная акция - сжатые кулаки в черных перчатках, поднятые на церемонии награждения Томми Смитом и Джоном Карлосом, которые выиграли соответственно золото и бронзу в беге на 200 м на Олимпиаде в Мехико. Таким образом чернокожие американские бегуны протестовали против расизма.

МОК, УЕФА и прочие организаторы крупных турниров всеми силами стараются предотвратить их политизацию, с разной степенью суровости наказывая за подобные действия. Что, тем не менее, до сих пор не искоренило проблему. Не исключение и проходящий сейчас в Германии Евро-2004.

Демирал и "Серые волки"

Футболист сборной Турции Мерих Демирал оказался в центре внимания СМИ, болельщиков и даже тех, кто далек от спорта номер один в мире. Демирал - первый за 40 лет защитник, сделавший дубль на чемпионате Европы, - помог туркам победить 2 июля команду Австрии и выйти в четвертьфинал. Причем первый его гол, забитый уже на 57 секунде, - самый быстрый в истории первенств континента. Но чисто спортивными подвигами Демирал не ограничился, по окончании победного поединка продемонстрировав жест приветствия ультраправой турецкой группировки "Серые волки". А позже разместил фото этой сцены в своем аккаунте в соцсети Х.

В Турции на политическом уровне "Серые волки" представлены праворадикальной Партией националистического движения (MHP), которая ранее была запрещена, потом находилась в оппозиции президенту Эрдогану, а с середины 2010-х вступила с ним в союз. В Германии ни сама группировка, ни ее жест приветствия не запрещены, однако она находится под надзором Федерального ведомства по охране конституции. А вот в Австрии демонстрацию этого жеста запретили еще в 2019 году.

Свой поступок Мерих Демирал, выбранный УЕФА лучшим игроком матча, объяснил охватившим его ликованием по поводу победы и гордостью за страну: "То, как я радовался, связано с моей турецкой идентичностью(…) Я видел, что такой же жест делают и другие на стадионе. Здесь нет никакого скрытого месседжа. Мы все - турки, я очень горжусь тем, что я турок, и в этом заключается смысл этого жеста. Я просто хотел продемонстрировать, как я рад и горд. Надеюсь, будут и другие возможности показать этот жест".

Флаг "Серых волков" на акции сторонников группировки в Мюнхене, апрель 2016 года Фото: Imago/ZumaPress/S. Babbar

Между тем накануне игры Турции и Австрии международная правозащитная организация "Общество защиты уязвимых народов" призывало УЕФА запретить демонстрацию на стадионах жеста "Серых волков". "Некоторые турецкие болельщики показывали его на матчах Евро-2024. Это случалось многократно и в прямом телеэфире. УЕФА должен ясно обозначить свою позицию по поводу правоэкстремистских символов и запретить показ жеста "Серых волков" на стадионах", - отметил представитель общества Камаль Сидо. По его словам, можно понять и приветствовать радость фанатов по поводу успехов своей команды, но демонстрация приветствия "Серых волков" "не имеет ничего общего с мирным и оправданным торжеством и вредит большинству мирных болельщиков".

Серый волк - важная фигура в мифологии ультраправых в Турции. Считается, что он спас предков турецкого народа от врагов, помог им достичь могущества и потому для многих является символом власти. Эксперты отмечают, что "Серые волки" все чаще используют спортивные состязания для вербовки новых сторонников из среды футбольных фанатов, а также для показа своей символики на стадионах. Так, жест приветствия "Серых волков" был замечен и на улицах ряда городов Германии, где турецкие болельщики бурно праздновали выход своих любимцев в четвертьфинал Евро-2024.

Песни, кричалки, баннеры и фейки

Австрийские фанаты тоже не остались в долгу, устроив собственный демарш перед началом в Лейпциге поединка Турция - Австрия. Они пропели "Германия - немцам, иностранцы - вон" на мелодию "L'amour toujour", полиция Лейпцига проводит расследование. Этот расистский призыв стал известен по всей Германии после скандала на острове Зюльт, где большая группа молодежи на вечеринке пела "иностранцы - вон" и "Германия - немцам" на мелодию Джиджи Д'Агостино. С тех пор в ФРГ произошли многочисленные аналогичные инциденты, потому эта песня запрещена на некоторых народных гуляниях и на Евро-2004.

Австрийские болельщики на трибунах стадиона в Лейпциге, 2 июля 2024 года Фото: Oguz Yeter/Anadolu/picture alliance

Футбольные фанаты - во многих странах среда весьма политизированная. Ее активные представители не упускают возможности, особенно будучи перед телекамерами, поведать миру о своих взглядах. Например, сербские болельщики на Евро-2024 не раз скандировали кричалки в поддержку России и вывешивали на трибунах стадионов российские флаги. Со своей стороны, УЕФА запретила проносить флаги РФ на все матчи сборной Украины на этом турнире. А украинские болельщики во время матча Украина - Бельгия почтили память погибшего при обороне Мариуполя самого молодого бойца полка "Азов", изобразив на трибуне его фото. Кроме того, они подняли баннер с надписью "Мир имеет цену".

Разумеется, не обошлось и без фейков - в Сети появились и быстро завирусились видеоролики, на которых снятые со спины румынские болельщики скандируют как про-, так и антипутинские лозунги во время поединка Украины с Румынией. DW, репортер которой присутствовал на нем, проанализировав записи и пообщавшись со специалистами, установила, что оба ролика - фальшивки . Помимо выявленных технических несоответствий журналисты, находившиеся рядом с заснятыми румынскими фанатами, заверили, что не слышали скандирования того или иного лозунга.

Футболисты сборной Румынии радуются первому голу, забитому в ворота Украины, 17 июня 2024 года Фото: Miguel Medina/AFP

Наказание за "неподобающее поведение" на Евро-2024

Между тем УЕФА начал расследование по поводу жеста Мериха Демирала, которого подозревают "в неподобающем поведении". Турецкий защитник, который в двух предыдущих матчах группового этапа был на поле в общей сложности всего полчаса, в итоге может быть наказан, как это уже произошло в других похожих ситуациях на Евро-2024.

Так, УЕФА отстранил от работы на чемпионате косовского журналиста Арлинда Садику за провокационный жест - во время репортажа он повернулся к трибуне сербских болельщиков и изобразил руками двуглавого орла, присутствующего на госсимволике Косово и Албании. А нападающего сборной Албании Мирлинда Даку, выступающего за казанский "Рубин", дисквалифицировали на два матча за оскорбительные лозунги в адрес Северной Македонии и Сербии.

Наказания явно не самые страшные, едва ли они способны сегодня остановить горячие головы. Полвека назад было сильно строже. Томми Смита и Джона Карлоса зрители Олимпийского стадиона в Мехико просто освистали, а американские спортивные чиновники исключили обоих спринтеров из команды и досрочно отправили домой. И больше Смит и Карлос за сборную США никогда не выступали.