 Евро-2020: Дания победила Чехию в матче за выход в полуфинал | Футбол в Германии и Европе: бундеслига, УЕФА, чемпионаты мира | DW | 03.07.2021

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Футбол

Евро-2020: Дания победила Чехию в матче за выход в полуфинал

Соперниками датчан в ходе полуфинального поединка Евро-2020 в Лондоне станут украинцы или англичане.

Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг забивает второй гол в пользу Дании в ходе четвертьфинального матча Евро-2020 против Чехии

Каспер Дольберг забивает второй гол в пользу Дании

Сборная Дании в субботу, 3 июля, взяла верх над соперниками из Чехии в поединке за выход в полуфинал Евро-2020. Матч, проходивший на стадионе "Олимпийский" в столице Азербайджана Баку, завершился со счетом 2:1.

После первого тайма датчане имели преимущество в два мяча. Уже на 5-й минуте матча отличился полузащитник Томас Дилейни после того, как его партнер по команде, полузащитник Йенс Стрюгер Ларсен выполнил подачу в центр чешской штрафной. Дилейни нанес удар головой - и мяч залетел в ворота после отскока от газона.

На 42-й минуте преимущество датчан в счете увеличил нападающий сборной Каспер Дольберг, направивший мяч под перекладину в одно касание с линии вратарской.

После перерыве чехам удалось сократить отставание: на 49-й минуте мяч в нижний угол ворот датской сборной отправил нападающий Патрик Шик.

Выход Дании и Чехии в четвертьфинал Евро-2020

На пути к четвертьфиналу Евро-2020 датчане разгромили сборную Уэльса со счетом 4:0, а чехи также всухую обыграли футболистов из Нидерландов - 2:0. Соперниками датчан в ходе полуфинального поединка Евро-2020 в Лондоне станут украинцы или англичане. Матч между ними пройдет через несколько часов.

В полуфинал турнира вышли также сборные Италии и Испании.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться прошлым летом, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса. Матчи Евро-2020 будут проходить до 11 июля в нескольких городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

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