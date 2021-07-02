Евро-2020: Дания победила Чехию в матче за выход в полуфинал

Сборная Дании в субботу, 3 июля, взяла верх над соперниками из Чехии в поединке за выход в полуфинал Евро-2020. Матч, проходивший на стадионе "Олимпийский" в столице Азербайджана Баку, завершился со счетом 2:1.
После первого тайма датчане имели преимущество в два мяча. Уже на 5-й минуте матча отличился полузащитник Томас Дилейни после того, как его партнер по команде, полузащитник Йенс Стрюгер Ларсен выполнил подачу в центр чешской штрафной. Дилейни нанес удар головой - и мяч залетел в ворота после отскока от газона.
На 42-й минуте преимущество датчан в счете увеличил нападающий сборной Каспер Дольберг, направивший мяч под перекладину в одно касание с линии вратарской.
После перерыве чехам удалось сократить отставание: на 49-й минуте мяч в нижний угол ворот датской сборной отправил нападающий Патрик Шик.
Выход Дании и Чехии в четвертьфинал Евро-2020
На пути к четвертьфиналу Евро-2020 датчане разгромили сборную Уэльса со счетом 4:0, а чехи также всухую обыграли футболистов из Нидерландов - 2:0. Соперниками датчан в ходе полуфинального поединка Евро-2020 в Лондоне станут украинцы или англичане. Матч между ними пройдет через несколько часов.
В полуфинал турнира вышли также сборные Италии и Испании.
Чемпионат Европы по футболу должен был состояться прошлым летом, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса. Матчи Евро-2020 будут проходить до 11 июля в нескольких городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.
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