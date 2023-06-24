Как "повар Путина" и шеф ЧВК "Вагнер" стал мятежником

Кто такой Евгений Пригожин? Ответ на этот вопрос в последние годы менялся все быстрее: сначала счет шел на месяцы, сегодня - буквально на считанные часы и минуты. Осужденный преступник в молодости, затем успешный питерский ресторатор, лично обслуживавший встречу президентов РФ и США, владелец самой крупной частной военной компании в стране и "фабрики троллей" и наконец тот, кто бросил вызов военному руководству России и лично - Владимиру Путину. Как Пригожин пришел к полноценному вооруженному мятежу?

Питерский бизнесмен с хот-догами, создатель первой ЧВК в России

У 62-летнего Евгения Пригожина уже в молодости были серьезные проблемы с законом: он дважды судим. Первый раз - условно, второй раз в возрасте 20 лет Пригожин был приговорен к 13-летнему тюремному сроку за мошенничество, кражу, разбой и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Еще в СССР он отсидел в общей сложности порядка 9 лет, выйдя на свободу в 1990 году. В перестройку в родном Ленинграде-Санкт-Петербурге Пригожин начал заниматься бизнесом по продаже хот-догов, затем - открывать элитные рестораны. Известность он получил в 2002 году, когда его заведение New Island в Санкт-Петербурге выбрал российский президент Владимир Путин для встречи с тогдашним главой администрации США Джорджем Бушем-младшим.

Фото, давшее Пригожину славу "повара Путина" Фото: Misha Japaridze/AP/picture alliance

Контакты с властями у бизнесмена постепенно расширялись: его группа компаний "Конкорд" стала заниматься организацией питания школ, а также личного состава Минобороны РФ и высших должностных лиц страны. За это Пригожина прозвали "поваром Путина". В конце нулевых годов в российском оборонном ведомстве возникла идея создания частной военной компании, организовать которую предложили именно Пригожину. К такому выводу пришло в своем расследовании издание The Bell, сославшись на источники в российском Минобороны.

Первые свидетельства деятельности ЧВК "Вагнер" были зафиксированы украинскими спецслужбами в мае 2014 года в Донбассе. Наемники воевали на стороне пророссийских сепаратистов и действовавших под их прикрытием частей Минобороны РФ. В 2015 году о деятельности первой в России ЧВК - тогда еще под именем "группы Вагнера" - написало издание "Фонтанка". Как тогда, так и сегодня ЧВК "Вагнер" это неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории. Наемничество в РФ до сих пор под запретом. Тем не менее с 2015 года ЧВК "Вагнер" начала "работать" в Сирии, а с осени 2017 года Пригожин стал расширить зоны деятельности своей частной армии на Африку. В общей сложности, в настоящее время западные спецслужбы фиксируют активность наемников Пригожина не менее, чем в десяти африканских странах.

Взлет ЧВК "Вагнер"

Долгое время Пригожин отрицал всяческую связь с ЧВК "Вагнер" и даже судился с журналистами, которые утверждали обратное. И это несмотря на то, что с 2018 года именно за причастность к деятельности этой компании Пригожин был внесен в санкционные списки США. Но была и другая причина - в активы Пригожина к тому времени входила известная "фабрика троллей" - контора по рассылке фейковых или пропагандистских сообщений в социальных сетях.

"Вагнеровцы" в Мали Фото: French Army/AP/picture alliance

По-настоящему известной и публичной фигурой Пригожин стал после начала полномасштабной войны России против Украины, тогда же он перестал скрывать связь с ЧВК "Вагнер" и "фабрикой троллей". За короткий промежуток времени Пригожин приобрел широкую известность, степень которой сложно оценить точно из-за отсутствия независимой социологии в России. В ходе войны в РФ началось фактическое признание ЧВК "Вагнер". Пригожину, очевидно, с согласия Кремля разрешили набирать наемников в российских тюрьмах среди осужденных. Одновременно государственные СМИ в России все чаще допускали упоминания о ЧВК "Вагнер", призывы вступать в эту структуру, так и не одобренную никакими законами. В городах страны появились билборды с рекламой компании, наемников начали привлекать к проведению пропагандистских "уроков о важном" в российских школах.

Если до начала войны численность ЧВК "Вагнер" оценивалась приблизительно в 2500 человек, то уже осенью-зимой 2022-2023 годов оценки доходили до 50 тысяч. Пригожин в тюрьмах стал рассказывать о том, что в распоряжении ЧВК оказались тяжелая артиллерия и самолеты. Российское руководство доверило наемникам необязательно важный с военной, но явно значимый с политической точки зрения участок фронта под украинским Бахмутом (в России его называют по-старому Артемовском - Ред.).

Пригожин выходит из тени, или Казнь кувалдой

Пиком публичного взлета Пригожина стало его появление в образе военного руководителя, готового самым брутальным образом расправляться с "пятисотыми", то есть с теми, кто бежит с поля боя, и с "предателями". 13 ноября 2022 года связанные с ЧВК "Вагнер" телеграм-каналы распространили видео казни кувалдой завербованного российского заключенного Евгения Нужина, ранее сдавшегося в украинский плен, а затем, очевидно, обмененного на украинских военнопленных. Пригожин не дистанцировался однозначно от этого видео, а позже кувалда от его имени были отправлена в адрес Европейского парламента.

Наемники ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону у штаба Южного военного округа Фото: Erik Romanenko/TASS/dpa/picture alliance

В январе 2023 года "вагнеровцы" заявили о том, что взяли контроль над украинским Соледаром, подчеркивая, что сделали это без помощи регулярных войск Минобороны РФ. Пригожин все чаще стал выступать публично, комментируя происходящее на фронте и открыто жалуясь на проблемы со взаимодействием между его наемниками и министерством обороны из-за отсутствия поддержки и дефицита боеприпасов. Пригожин в течение нескольких месяцев прошел метаморфозу от брутального военачальника до того, кто в России готов говорить неприятную правду и открыто и в самой резкой форме критиковать руководство страны за неэффективность.

До мятежа конфликт Пригожина с Минобороны своего апогея достиг 5 мая 2023 года, когда он в нецензурных выражениях в одном из видео на фоне убитых бойцов ЧВК "Вагнер" закричал: "Шойгу, Герасимов, где, с…ка, боеприпасы?". Пригожин вынес конфликт на уровень лично главы Минобороны Сергея Шойгу и руководителя российского Генштаба Валерия Герасимова.

Метаморфоза Пригожина: правдоруб и новый Стенька Разин

В качестве ответа на критику Пригожина Минобороны РФ потребовало к 1 июля от всех частных военных формирований подписать контракт с ведомством и тем самым войти в его непосредственное подчинение. Пригожин отказался это делать, а вечером 23 июня фактически объявил о начале вооруженного мятежа.

Из еще недавно героя (Путин, по данным СМИ, тайным указом вручил Пригожину медаль "Героя России" в 2022 году - Ред.), с которым регулярно выражали солидарность прокремлевские военкоры, Пригожин в течение нескольких часов стал предателем и бунтовщиком. Верховный главнокомандующий РФ Путин в срочном видеообращении утром 24 июня назвал действия Пригожина и его наемников авантюрой, мятежом и "ударом в спину" и пригрозил жестким ответом со стороны государства. ФСБ России возбудила против Пригожина уголовное дело по обвинению в организации вооруженного мятежа.

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