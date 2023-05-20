Пригожин объявил о взятии Бахмута

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 мая.

На 451-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 20 мая (время московское).

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выложил видеоролик с заявлением о взятии Бахмута. "20 мая 2023 года. Сегодня по полудню, в 12 часов, полностью был взят Бахмут", - сказал он.

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Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 в японской Хиросиме провел встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), сообщает пресс-служба главы германского правительства.

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Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита лидеров G7 встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. "Обсудили ход реализации рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по вступлению нашей страны в Европейский Союз", - написал Зеленский в своем Telegram-канале . По его словам, отдельное внимание они уделили вопросу экспортных ограничений на украинскую аграрную продукцию со стороны ряда стран Евросоюза и "недопустимость их продления после 5 июня".

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди поддержать предложенную Киевом "формулу мира" для урегулирования конфликта в Украине. Встреча Зеленского и Моди состоялась на полях саммита G7 в Хиросиме и стала первой с начала полномасштабной войны России против Украины.

Другими темами обсуждения двух лидеров стали потребности Украины в мобильных госпиталях и работа по разминированию ее территории, указано в официальном канале Зеленского в Telegram .

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Бахмут остается для России главной целью. Сейчас она подтягивает туда ВДВ, мотострелковые и специальные подразделения. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона. По его словам, украинские войска продолжают сдерживать штурмы российских сил, причем Бахмут остается эпицентром боев.

По словам Череватого, на Бахмутском направлении за сутки произошло 17 боестолкновений, в ходе которых россияне потеряли 92 человека убитыми. Еще 156 россиян получили ранения. Между тем украинские военные за сутки уничтожили в районе Бахмута несколько единиц техники россиян, 13 полевых складов с боеприпасами и сбили 5 беспилотников, указал спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Хроника событий 20 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 19 мая 14.00 - 23.59 >>>

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