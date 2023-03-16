Ройзмана подвергли административному аресту на 14 суток

Суд Екатеринбурга счел экс-мэра Екатеринбурга виновным в распространении в соцсети "Вконтакте" экстремистской символики, к которой в РФ причислили логотип ФБК. Сам политик подчеркивает, что не имеет отношения к паблику.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подвергнут административному аресту сроком на 14 суток. Решение об этом принял Ленинский районный суд города в четверг, 16 марта. Как указывает Telegram-канал Itʼs My City, Ройзман признан виновным в демонстрации экстремистской символики.

Речь идет о репосте видеоролика команды основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального с логотипом ФБК в паблике под названием "Евгений Ройзман" в соцсети "Вконтакте". Между тем на видео, которое также опубликовал канал Itʼs My City, сам Ройзман объясняет: "(Эта группа. - Ред.), судя по всему, была зарегистрирована лет десять назад. Но у меня никогда не было к ней доступа, я ни разу в жизни на нее не заходил". "Нелепая ситуация. По сути нарушение - нелепое, а ко мне оно даже не привязывается никак", - добавил он. Однако судья Владимир Ушаков не счел доводы экс-мэра убедительными.

В свою очередь команда Навального напомнила , что ролик, о котором идет речь, появился в группе более года назад - в феврале 2022-го.

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