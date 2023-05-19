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Евгений Ройзман
Евгений Ройзман (Фото из архива)Фото: Hannah Wagner/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Евгения Ройзмана оштрафовали за "дискредитацию" армии РФ

Виталий Кропман
20 мин. назад

Оппозиционный политик должен выплатить штраф в размере 260 тыс. рублей. Суд полностью поддержал позицию прокурора, запросившего штраф, а не лишение свободы.

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Суд в Екатеринбурге в пятницу, 19 мая, признал бывшего мэра города Евгения Ройзмана виновным по уголовному делу о "дискредитации" российской армии. "Назначить Ройзману Евгению Вадимовичу наказание в виде штрафа в размере 260 тыс. рублей", - цитирует приговор агентство "Интерфакс". Таким образом, суд полностью поддержал позицию прокурора, запросившего для политикаштраф, а не лишение свободы.

Дело Евгения Ройзмана

Против Евгения Ройзмана в России в августе 2022 года возбудили уголовное дело по статье о "дискредитации" вооруженных сил РФ. Поводом послужило опубликованное 1 июля того же года в YouTube видео под названием "Ответы на ваши вопросы", где политик высказывается против войны в Украине.

В обвинительном заключении указывается, что Ройзман, "желая подорвать авторитет Вооруженных сил РФ и дискредитировать их использование в глазах неограниченного круга лиц, будучи привлеченным к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, провел в прямом эфире видеохостинга выступление в форме виртуального диалога посредством чата с пользователями сайта". Ройзман свою вину отрицает.

В рамках уголовного дела суд запретил ему посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, за исключением членов семьи, проживающих с ним в одной квартире, получать и отправлять почту (кроме судебной корреспонденции), а также использовать средства связи и интернет. Весной прошлого года на Ройзмана составили три протокола по статье о "дискредитации" ВС России. Ему назначили три административных штрафа на 150 тысяч рублей.

В защиту Ройзмана выступили Алла Пугачева, вдова первого президента России Наина Ельцина, драматург Николай Коляда и многие другие известные деятели.

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