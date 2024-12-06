EKD призвала к молитве за политзаключенных в РФ и Беларуси

В День святого Николая председатель совета Евангелической церкви ФРГ помянула всех, кто находится в тюрьмах по политубеждениям, и помолилась за них. Ферс уточнила, что в Беларуси их - более 1400, а в России - более 1000.

Председатель совета Евангелических (протестантских) церквей Германии (EKD) епископ Кирстен Ферс (Kirsten Fehrs) в День святого Николая - пятницу, 6 декабря, - помянула всех, кто находится в тюрьмах из-за своих политических убеждений, и помолилась за них, особо напомнив о политзаключенных в России и Беларуси. "Только в Беларуси их - более 1400, в России - более 1000. Они находятся в тюрьмах, часто в нечеловеческих условиях, потому что выступили за свободу или против войны в Украине", - процитированы слова Ферс в публикации на сайте EKD.

Глава EKD попросила все протестантские общины Германии помянуть политических заключенных на мессах, проходящих в День святого Николая. "Именно сегодня, в день, когда мы с радостью вспоминаем святого Николая Мирликийского и его добрые дела, мы хотим, чтобы они знали: они не забыты. Мы глубоко благодарны им за их смелость и веру в Бога, которые вдохновляют их борьбу за свободу и права человека. Мы надеемся и молимся, чтобы они вскоре обрели свободу", - написала она.

Протестантская церковь Германии публикует имена и биографии всех политзаключенных на отдельном сайте и дает возможность отправлять им письма в тюрьму. В католической и православной традиции Святой Николай является покровителем заключенных. Поэтому именно 6 декабря Антивоенный комитет России призвал христианские общины по всему миру молиться о политических заключенных, находящихся в российских тюрьмах, отмечается в тексте на сайте EKD.