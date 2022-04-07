 Этнические немцы в России опасаются за свое будущее (14.04.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 14.04.2022

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Этнические немцы в России опасаются за свое будущее (14.04.2022)

Экс-полномоченный правительства ФРГ по вопросам поздних переселенцев - в интервью DW.

Смотреть видео 12:16

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