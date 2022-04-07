Этнические немцы в России опасаются за свое будуще (14.04.2022)

Вижу фото из Украины и начинаю рыдать: как журналистка из ФРГ помогает Одессе и одесситам

Ира Петер пять месяцев жила в Одессе и вела блог о жизни в этом городе, в который влюбилась с первого взгляда. С началом войны в Украине она все свободное время посвящает помощи одесситам.