Этнические немцы в России опасаются за свое будуще (14.04.2022)

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Экс-полномоченный правительства ФРГ по вопросам поздних переселенцев - в интервью DW.
Натали Павлик (СДПГ) станет новой уполномоченной германского правительства по делам немецких переселенцев и нацменьшинствам. Она - родом из Тюменской области.
Ира Петер пять месяцев жила в Одессе и вела блог о жизни в этом городе, в который влюбилась с первого взгляда. С началом войны в Украине она все свободное время посвящает помощи одесситам.
Помимо российской агрессии в Украине, ситуацию осложняет волна омикрон-варианта коронавируса в Китае, заявили немецкие экономисты. По их оценкам, угроза рецессии в ФРГ достигла рекордного уровня с марта 2020 года.
Эксгумация тел в Буче; кадры из Бузовой, Гостомеля и Харькова; пророссийские демонстрации в Германии и протесты в связи с ними; пацифик из олдтаймеров; "Хочу домой к папе".
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