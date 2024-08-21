Эстонская православная церковь объявила независимость от РПЦ

Эстонская православная церковь Московского патриархата убрала из названия его упоминание и разорвала связи с Русской православной церковью.

Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) убрала из названия его упоминание и разорвала связи с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом в среду, 21 августа, сообщили на сайте ЭПЦ, ссылаясь на решение собора, прошедшего накануне.

"Собор принял новую редакцию устава церкви, в которой закрепляется самостоятельность в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских. Также было изменено название церкви на "Эстонская православная церковь", - говорится в сообщении. Кроме этого, собор одобрил деятельность синода в переговорном процессе с государством и выразил уверенность в том, что православные в Эстонии найдут "пути и средства уврачевания раскола на основе каноничности, взаимного уважения и равноправия".

Имеющий российское гражданство митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений, который в феврале был выслан из страны, участвовал в заседании собора по видеосвязи.

МВД убеждает православных объединиться

Эстонское МВД ранее проводило встречи с приходами ЭПЦ, чтобы убедить их выйти из-под юрисдикции Московского патриархата и присоединиться к Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ), находящейся под юрисдикцией Константинопольского патриархата. Епископ Эстонской православной церкви Московского патриархата, епископ Тартуский Даниил заявил 30 июля после беседы с представителем МВД, что консультации двух православных церквей могут начаться осенью.

6 мая парламент Эстонии принял заявление "О провозглашении Московского патриархата институтом, поддерживающим военную агрессию". В резолюции Эстонскую православную церковь призвали порвать связи с РПЦ.