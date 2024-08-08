Эстония ввела усиленный таможенный контроль на границе с РФ

Все выезжающие из Эстонии в Россию будут подвергаться таможенной проверке, особое внимание будет уделяться осмотру автомобилей, сообщили в Таллинне. Решение принято, чтобы исключить ввоз в РФ санкционных товаров.

Эстония ввела усиленный таможенный контроль на границе с Россией. С четверга, 8 августа, вступило в силу решение правительства в Таллинне в отношении всех погранпунктов на российско-эстонской границе - в Нарве, Лухамаа и Койдуле. Меры связаны с исполнением санкций в отношении России и направлены на то, чтобы исключить возможность ввоза в РФ санкционных товаров, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на правительство Эстонии.

"Зачастую местом назначения в декларации указывают третьи страны, но мы этому не верим. И практика показывает, что на пути в пункт назначения - который по большей части находится в странах Азии - этот товар останавливается на полпути, где-то среди российских просторов", - цитирует ERR слова министра финансов Юргена Лиги. По его данным, среди таких товаров есть предметы военного или двойного назначения.

Проверяться будут все выезжающие из Эстонии в Россию

Усиленный контроль означает, каждый выезжающий из Эстонии на границе с РФ будет проходить проверку, пояснил далее Лиги. "Если говорить о пассажирах, то в первую очередь это будет выражаться в визуальном контроле и опросе. При возникновении подозрений или выборочно будет осуществляться дополнительный осмотр личных вещей вплоть до осмотра при помощи рентгена", - добавил он. При этом транспортные средства будут также осматриваться в том числе с помощью рентгена, а при необходимости будет производиться разгрузка товара и его вскрытие.

Как указали в эстонской таможне, все выезжающие из Эстонии в РФ будут контактировать с таможенным инспектором, который будет проводить опрос, осматривать багаж и при необходимости более тщательно проверять перевозимые товары и вещи. Повышенное внимание будет уделяться транспортным средствам, сообщил руководитель отдела таможенного контроля Налогово-таможенного департамента Вольдемар Линно. "Реализация санкций является приоритетом номер один в сфере таможенного дела, а передача в Российскую Федерацию любых товаров, используемых для ведения боевых действий, находится под особо строгим вниманием таможни", - цитирует его слова ERR.

Исполнение санкций ЕС

Решение об усилении таможенного контроля на границе с РФ было принято правительством Эстонии 1 августа. Эстония должна сделать все возможное, чтобы предотвратить транзит санкционных товаров и их ввоз в Россию, а также укрепить национальную безопасность, заявил премьер-министр Кристен Михал. "Попытки обойти санкции и провезти запрещенные товары через наши границы, к сожалению, продолжаются, как и жестокая война, развязанная Россией против украинского государства и народа. Введя полный контроль товаров, мы уменьшим возможности России обходить санкции и поддерживать на ходу свою военную машину", - добавил он.

В Таллинне также предположили, что увеличение времени прохождения таможенного контроля может привести к сокращению числа пересечений границы Эстонии и РФ.