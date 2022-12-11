Эстония призывает увеличить военную помощь Украине

На 291-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 11 декабря (время московское).

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Власти оккупированной территории Луганской области усилили меры принудительной мобилизации, чтобы устранить некомплект личного состава российских войск на Северодонецком направлении. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ. В качестве примера названо увеличение числа патрулей в городе Красный Луч. Они проверяют документы у мужчин, вручают им повестку и затем отвозят в пункт сбора мобилизованных.

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Норвегия выделяет Украине 100 млн долларов на восстановление энергетической системы страны. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. "Я благодарю за это решение всех норвежцев. Спасибо правительству", - добавил он. Зеленский отметил, что Украина получает от Норвегии оборонную, экономическую и политическую поддержку, а также значительную гуманитарную помощь.

Таллинн призывает увеличить поставки вооружений Украине

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Эстония требует увеличить поставки вооружений Украине. "Я настоятельно призываю всех союзников, в том числе Германию, направить в Украину все, что ей необходимо, чтобы защитить себя", - сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью агентству dpa. Если оружие будет направлено в январе-феврале, это позволит спасти многие человеческие жизни, добавила она.

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Киев ожидает от Международного комитета Красного Креста "более конкретных и действенных шагов" по освобождению находящихся в плену украинцев. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с делегацией МККК, сообщается в релизе ведомства. Президент организации Мирьяна Сполярич-Эггер, в свою очередь, пообещала, что обсудит с коллегами возможные пути улучшения условий содержания военнопленных и предотвращения пыток. Вместе с тем она отметила, что, в соответствии с нормами международного права, Международный комитет Красного Креста не может требовать, чтобы ему в принудительном порядке предоставляли разрешение на посещение мест содержания пленных.

ЕС предостерегает Турцию от помощи РФ в обходе санкций

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Евросоюз обеспокоен тем, что Турция поддерживает слишком тесные партнерские отношения с Россией, несмотря на развязанную Москвой войну в Украине и жесткие санкции Запада в отношении РФ. Углубление турецко-российских экономических отношений "вызывает серьезную озабоченность", говорится в письме главы европейской дипломатии Жозепа Борреля к Европарламенту, которое цитирует медиагруппа Funke.

Он подчеркнул, что ЕС и Турция образуют таможенный союз, обеспечивая тем самым свободное перемещение товаров, в том числе и товаров "двойного назначения", которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Важно, чтобы Турция не предлагала России вариантов обхода санкций, предупредил Жозеп Боррель.

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Украинские порты в субботу, 10 декабря, покинули четыре сухогруза с кукурузой, пшеницей и подсолнечным шротом. Два судна - Patricia, перевозящее 60 965 тонн кукурузы, и Agios Nikolaos с 33 000 тонн пшеницы - направляются в Бельгию. Сухогруз Tina S должен доставить 30 015 тонн кукурузы в Португалию, сухогруз Inase - 19 500 тонн подсолнечного шрота в Италию. Как отметили в Совместном координационном центре, по состоянию на 10 декабря из трех украинских портов было вывезено в общей сложности свыше 13 миллионов тонн зерна и другой агропродукции.

В Одесской области - 1,5 миллиона человек без электричества

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В Одесской области после ударов по объектам энергетической инфраструктуры остаются без света более полутора миллионов человек, заявил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. "Подключена лишь критическая инфраструктура. И настолько, насколько есть возможность, поставки электричества", - отметил Зеленский. По его словам, российские войска использовали для ударов по Одесской области 15 иранских ударных БПЛА Shahed.

Глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что на полное восстановление высоковольтных сетей и соответствующего технического оборудования потребуется два-три месяца.

Хроника событий 10 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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