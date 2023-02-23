Эстония призвала западные страны перестать "кредитовать" РФ

На 366-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 24 февраля (время московское).

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Более 140 стран-членов ООН поддержали резолюцию о выводе войск РФ из Украины по итогам заседания экстренной сессии Генассамблеи всемирной организации в связи с годовщиной войны. Против подписания документа выступили лишь Беларусь, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Северная Корея и Эритрея. 32 страны воздержались. Резолюция ООН призывает к "всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине" и полному выводу из страны российских войск.

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Запад "сделать цену" российской агрессии выше, чем получаемая от нее польза. Заявление чиновницы цитирует AFP. "Если такая агрессия окупится в случае Украины, это послужит поводом использовать ее в других местах. Мы должны полностью "дискредитировать" (Каллас использовала игру слов. - Ред.) инструменты агрессии", - указала премьер-министр. В противном случае другие потенциальные агрессоры расценят "окупаемость" действий РФ как призыв к действию, подчеркнула она.

Хроника событий 23 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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