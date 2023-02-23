  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Кая Каллас на встрече лидеров европейских стран в Праге
Кая Каллас на встрече лидеров европейских стран в ПрагеФото: Darko Bandic/dap/picture alliance
КонфликтыУкраина

Эстония призвала западные страны перестать "кредитовать" РФ

17 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 24 февраля.

https://p.dw.com/p/4NoKp

На 366-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 24 февраля (время московское).

++01.10++

Более 140 стран-членов ООН поддержали резолюцию о выводе войск РФ из Украины по итогам заседания экстренной сессии Генассамблеи всемирной организации в связи с годовщиной войны. Против подписания документа выступили лишь Беларусь, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Северная Корея и Эритрея. 32 страны воздержались. Резолюция ООН призывает к "всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине" и полному выводу из страны российских войск.

++00.22++

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Запад "сделать цену" российской агрессии выше, чем получаемая от нее польза. Заявление чиновницы цитирует AFP. "Если такая агрессия окупится в случае Украины, это послужит поводом использовать ее в других местах. Мы должны полностью "дискредитировать" (Каллас использовала игру слов. - Ред.) инструменты агрессии", - указала премьер-министр. В противном случае другие потенциальные агрессоры расценят "окупаемость" действий РФ как призыв к действию, подчеркнула она.

Хроника событий 23 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Угрозы Путина глазами Западу

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Зачем Байден приехал к Зеленскому и что теперь обещано Киеву. DW Новости (20.02.2023)

Зачем Байден приехал к Зеленскому и что теперь обещано Киеву. DW Новости (20.02.2023)

Президент США Джо Байден побывал сегодня в Киеве с необъявленным визитом. Глава Белого дома пообещал Киеву новый пакет помощи в размере 500 млн долларов.
Политика20 февраля 2023 г.32:50 мин.
external

Ходорковский, говоря о Западе, цитирует Путина: "Пора перестать жевать сопли" (19.02.2023)

Ходорковский, говоря о Западе, цитирует Путина: "Пора перестать жевать сопли" (19.02.2023)

Михаил Ходорковский в интервью DW - об итогах Мюнхенской коференции, готовности Путина применить ядерное оружие и возможных сроках окончания войны.
Конфликты19 февраля 2023 г.10:10 мин.
Организатор музея Berlin Story Bunker Энно Ленце у подбитого в Украине российского танка T-72

У посольства РФ в Берлине установят подбитый российский танк

У посольства РФ в Берлине установят подбитый российский танк

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 22 февраля.
Конфликты22 февраля 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Экстренное заседание Генассамблеи ООН по вопросу войны в Украине

Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку Украины

Политика1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: карикатурный Владимир Путин стоит за трибуной и говорит: "Триада - это я и мои двойники!". За спиной стоят напуганные двойники президента.

Ядерная триада России, или Путин, Владимир, Владимирович

Ядерная триада России, или Путин, Владимир, Владимирович

Политика7 ч. назад
Марта Юзкив и Сергей Чёрный

Год войны: что супруги из Киева пережили на фронте

Год войны: что супруги из Киева пережили на фронте

Конфликты20 ч. назад
Трансляция речи президента РФ Владимира Путина

Как пропаганда РФ атакует Украину через гендерные стереотипы

Как пропаганда РФ атакует Украину через гендерные стереотипы

Конфликты9 ч. назад
Titanic

"Вы воюете с Россией?" - психотест в немецком журнале

"Вы воюете с Россией?" - психотест в немецком журнале

Культура10 ч. назад
Украинские артиллеристы ведут огонь под Бахмутом

Год войны России против Украины в фото

Год войны России против Украины в фото

Конфликты20 ч. назад17 фото
Бои за Бахмут, Донецкая область

День 364-й войны: Россия пытается наступать в Донбассе

День 364-й войны: Россия пытается наступать в Донбассе

Политика22 февраля 2023 г.
На главную страницу