На 316-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 5 января (время московское).

++19.35++

Беларусь и Россия продолжают наращивать региональную группировку войск "в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства", сообщило белорусское Минобороны. По данным ведомства, в страну продолжают прибывать "личный состав, вооружение, военная и специальная техника" вооруженных сил РФ. "С прибывающими подразделениями на полигонах Республики Беларусь спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания", - говорится в сообщении. Кроме того, планируется "проведение совместного летно-тактического учения" с целью повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений обеих стран.

Эстония предложит ЕС понизить потолок цен на нефть из РФ

++19.00++

Эстония предложит Европейскому Союзу еще сильнее понизить действующий потолок цен на российскую нефть, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на правительственной пресс-конференции. "Установленный ценовой потолок для российской нефти сработал, он не вызвал глобального топливного кризиса, поэтому было бы разумно понизить его с 60 долларов за баррель, так как реальная цена на сырую российскую нефть сейчас ниже этого потолка", - цитирует Рейнсалу агентство "Интерфакс". По его словам, чтобы оказать давление на Россию, "ценовой потолок должен быть ниже рыночной цены".

++18.40++

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине с полудня 6 января до полуночи 7 января, сообщает пресс-служба Кремля. Такое решение Путин принял с "учетом обращения Святейшего Патриарха Кирилла", который ранее призвал установить рождественское перемирие.

++18.25++

Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры возвращены государству, сообщило министерство культуры Украины. "У двух культовых сооружений, расположенных на территории заповедника "Киево-Печерская лавра", истек срок действия договора аренды", - говорится в сообщении. Оба храма в 2016 году были переданы в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года.

++18.00++

В граничащей с Украиной Белгородской области еще на две недели - до 20 января - продлен "желтый" уровень террористической безопасности", сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

McDonald's уходит из Казахстана из-за перебоев с поставками

++17.45++

Логотип McDonald's (фото из архива) Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

McDonald’s прекращает работу в Казахстане из-за ограничений в поставках, сообщила компания Food Solutions KZ, управляющая ресторанами американской марки в стране. "О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время", - говорится в сообщении . Агентство Bloomberg накануне со ссылкой на источники писало, что после ухода с российского рынка из-за войны в Украине McDonald’s запретил своему франчайзи в Казахстане закупать мясные котлеты в РФ, а переходить на продукцию местных или европейских поставщиков было бы слишком дорого.

++17.20++

Российские войска обстреляли город Берислав в Херсонской области, в результате попадания снаряда в жилой дом погиб 12-летний мальчик и его родители, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. "Утром они говорят о "рождественском перемирии", а уже в обед убивают всю семью. Чем провинились муж, жена и их 12-летний сын? Тем, что они просто украинцы? Люди готовились встретить Рождество вместе, но циничный удар россиян убил их в собственном доме", - написал Тимошенко в Telegram-канале.

++16.50++

Российские войска утром обстреляли из артиллерии село Приморское в Запорожской области, в результате два человека погибли и трое получили ранения, сообщил глава военной администрации региона Александр Старух. "Один погибший и один раненый - работники сельсовета, которые ехали выдавать дрова гражданам", - написал он в Telegram-канале . По словам Старуха, под "плотным артиллерийским обстрелом" оказались также города Орехов и Степногорск. "Горят и разрушаются здания, уничтожается наше культурное достояние", - подчеркнул глава ОВА.

++16.30++

Число погибших при артиллерийском обстреле города Васильевка Запорожской области возросло до шести человек, еще 37 пострадали, написал в Telegram-канале назначенный РФ "врио губернатора" аннексированного региона Евгений Балицкий. По данным оккупационных "властей" Запорожской области, жилой квартал в Васильевке накануне подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранее сообщалось о пяти погибших и 15 пострадавших.

Вице-канцлер ФРГ обещает дальнейшие поставки оружия Украине

++15.55++

Роберт Хабек (фото из архива) Фото: Political-Moments/IMAGO

Германия продолжит поставки оружия Украине, заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck). "Мы не прекратим поставлять оружие в Украину... Мы будем всегда корректировать наши поставки в соответствии с потребностями поля боя", - сказал он на конференции деловых кругов в Норвегии.

++15.25++

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "пропагандой" и "ловушкой" призыв патриарха Московского и Всея Руси Кирилла установить рождественское перемирие в зоне военных действий. "РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает лишь как "пропагандист войны". РПЦ призывала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации РФ. Поэтому заявление РПЦ о "рождественском перемирии" - циничная ловушка и элемент пропаганды", - написал Подоляк в Twitter.

++15.00++

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия открыта для диалога по Украине, но Киеву придется смириться с потерей территорий, на которые претендует РФ. "Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу - при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий", - сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер также отметил "деструктивную роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания". Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей, прежде всего в сфере энергетики. "Отмечено приоритетное значение реализации таких стратегически значимых совместных проектов, как создание в Турции регионального газового хаба и строительство АЭС "Аккую", - говорится в сообщении.

Генсек НАТО: Опасно недооценивать Россию

++14.30++

Передислокация Россией стратегической авиации на аэродромы, расположенные дальше от Украины, сократит боевые вылеты устаревших самолетов, считает британская военная разведка. Как отмечается в сводке, опубликованной Минобороны Великобритании в Twitter, 27 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Россия перебросила на Дальний Восток тяжелые бомбардировщики Ту-95МС и средние бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации. Это, по данным британской разведки, стало реакцией на удары по базе авиации дальнего действия в Энгельсе, в результате которых несколько самолетов были повреждены. Российская авиация дальнего действия по-прежнему сможет запускать крылатые ракеты воздушного базирования по территории Украины, поскольку дальность этого оружия составляет 5000 километров в дополнение к дальности полета бомбардировщиков, говорится в сводке. "Однако полеты из мест рассредоточения создадут дополнительную нагрузку на техническое обслуживание и еще больше сократят ограниченное количество летных часов, имеющихся на этих устаревших самолетах", - отмечает разведка.

++14.05++

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности недооценки России и амбиций президента Владимира Путина в войне с Украиной. "Они продемонстрировали большую готовность мириться с потерями и страданиями", - заявил Столтенберг на конференции деловых кругов в Норвегии. "Нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели в Украине. Так что недооценивать Россию опасно", - приводит его слова агентство Reuters.

Хроника событий 5 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 4 января 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: