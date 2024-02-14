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Эстония может закрыть границу с Россией

Сергей Ромашенко
14 февраля 2024 г.

Эстонские власти обеспокоены наплывом нелегальных мигрантов со стороны России. В Таллине предупредили, что если ситуация не изменится, то Эстония закроет границу с РФ.

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Мост на границе между российским Ивангородом и эстонской Нарвой
Граница между Эстонией и Россией на реке НарваФото: Isabelle de Pommereau/DW

Эстония предупредила о возможном закрытии границы с Россией из-за наплыва нелегальных мигрантов со стороны РФ. "В последние недели Россия целенаправленно направляет к эстонской границе группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Евросоюз", - говорится в пресс-релизе Департамента полиции Эстонии, обнародованном в среду, 14 февраля.

В документе подчеркивается, что если это продолжится, то Эстония закроет "пункты пропуска для защиты национальной безопасности и общественного порядка, как это уже сделала Финляндия на фоне миграционного давления".

Закрытие финско-российской границы

Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года. Она останется закрытой как минимум до 14 апреля. Власти Финляндии тоже обвинили Россию в том, что та якобы сознательно поощряет иностранцев к тому, чтобы те просили в Финляндии убежище, дестабилизируя обстановку в стране.

В настоящее время лицам, пересекающим российско-эстонскую границу, уже выдают предупреждения о возможном ее закрытии на русском и английском языках.

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Пресс-релиз Департамента полиции Эстонии

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