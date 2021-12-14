 ЕСПЧ предписал РФ принять шаги для борьбы с домашним насилием | Новости из Германии о России | DW | 14.12.2021

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Россия

ЕСПЧ предписал РФ принять шаги для борьбы с домашним насилием

Суд в Страсбурге вынес вердикт по иску четырех жертв домашнего насилия в РФ. Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук, присудили 370 тысяч евро.

Женщина, сцена домашнего насилия

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил коллективную жалобу жертв домашнего насилия, предписав России выплатить им свыше 445 тысяч евро, а также "срочно внести изменения в национальное законодательство и правоприменение с целью предотвращения подобных преступлений" в будущем. Об этом сообщили во вторник, 14 декабря, в пресс-службе суда.

Наибольшая компенсация предусмотрена для Маргариты Грачевой, которой муж из ревности отрубил кисти: 330 660 евро для покрытия медицинских расходов и с учетом потери дохода, а также 40 тысяч евро для возмещения нематериального ущерба.

ЕСПЧ обвинил РФ в отсутствии правовой базы

Кроме того, по 25 тысяч евро (в счет нематериального ущерба и судебных издержек) должны получить Наталья Туникова, Елена Гершман и Ирина Петракова, которые подверглись избиениям и насилию со стороны мужей.

"Суд постановил, что российские власти не создали правовую базу для эффективной борьбы с бытовым насилием, не оценили риски повторного жестокого обращения, не провели эффективного расследования случаев бытового насилия, от которого пострадали заявители", - подчеркнули в ЕСПЧ.

"Пилотное решение" суда в Страсбурге

Жалобы Маргариты Грачевой, Елены Гершман, Натальи Туниковой и Ирины Петраковой были объединены ЕСПЧ в одно дело. Это позволит суду осуществить процедуру "пилотного решения", объяснила ранее DW адвокат Ольга Гнездилова.

В ноябре 2017 года Дмитрий Грачев в приступе ревности к своей жене Маргарите увез ее в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил ей кисти рук топором. В конце 2019 года суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить потерпевшей компенсацию в размере 2 миллионов 35 тысяч рублей за причиненный моральный вред. Прокуратура просила для обвиняемого 17 лет лишения свободы, Грачева требовала компенсации в 8,2 миллиона рублей, с решением суда она не согласилась.

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