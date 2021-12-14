ЕСПЧ предписал РФ принять шаги для борьбы с домашним насилием

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил коллективную жалобу жертв домашнего насилия, предписав России выплатить им свыше 445 тысяч евро, а также "срочно внести изменения в национальное законодательство и правоприменение с целью предотвращения подобных преступлений" в будущем. Об этом сообщили во вторник, 14 декабря, в пресс-службе суда.

Наибольшая компенсация предусмотрена для Маргариты Грачевой, которой муж из ревности отрубил кисти: 330 660 евро для покрытия медицинских расходов и с учетом потери дохода, а также 40 тысяч евро для возмещения нематериального ущерба.

ЕСПЧ обвинил РФ в отсутствии правовой базы

Кроме того, по 25 тысяч евро (в счет нематериального ущерба и судебных издержек) должны получить Наталья Туникова, Елена Гершман и Ирина Петракова, которые подверглись избиениям и насилию со стороны мужей.

"Суд постановил, что российские власти не создали правовую базу для эффективной борьбы с бытовым насилием, не оценили риски повторного жестокого обращения, не провели эффективного расследования случаев бытового насилия, от которого пострадали заявители", - подчеркнули в ЕСПЧ.

"Пилотное решение" суда в Страсбурге

Жалобы Маргариты Грачевой, Елены Гершман, Натальи Туниковой и Ирины Петраковой были объединены ЕСПЧ в одно дело. Это позволит суду осуществить процедуру "пилотного решения", объяснила ранее DW адвокат Ольга Гнездилова.

В ноябре 2017 года Дмитрий Грачев в приступе ревности к своей жене Маргарите увез ее в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил ей кисти рук топором. В конце 2019 года суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить потерпевшей компенсацию в размере 2 миллионов 35 тысяч рублей за причиненный моральный вред. Прокуратура просила для обвиняемого 17 лет лишения свободы, Грачева требовала компенсации в 8,2 миллиона рублей, с решением суда она не согласилась.

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