ЕСПЧ отклонил жалобу экс-президента Грузии Саакашвили

ЕСПЧ единогласно постановил, что Саакашвили не был лишен права на справедливое судебное разбирательство во время уголовных процессов в Грузии.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил жалобу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о нарушениях в двух уголовных процессах, проведенных против него в Грузии. "Нет оснований сомневаться в справедливости уголовных процессах против бывшего президента", - написала пресс-служба ЕСПЧ в соцсети X.

В основе заявления Саакашвили, поданного в ЕСПЧ, лежали два уголовных дела против него. Первое касалось организации жестокого избиения депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, а второе - амнистии, которую Саакашвили предоставил в 2008 году четырем высокопоставленным чиновникам МВД Грузии, осужденным за убийство. По двум делам Саакашвили в 2018 году был признан виновным и заочно приговорен к шести и трем годам тюрьмы соответственно.

ЕСПЧ: Нарушений в судебных процессах не было

ЕСПЧ единогласно постановил, что при рассмотрении этих дел Саакашвили не был лишен права на справедливое судебное разбирательство. Суд также постановил пятью голосами против двух, что в отношении экс-президента не была нарушена и 7 статья Европейской конвенции прав человека ("Наказание исключительно на основании закона").

В постановлении также говорится, что бывшему президенту не удалось обосновать политическую мотивированность обвинений в его адрес. ЕСПЧ указал, что обвинения, выдвинутые судом в Тбилиси, были "серьёзными и обоснованными", а судебный процесс - состязательным.

Саакашвили отбывает в Грузии 9-летний срок

Михаил Саакашвили был арестован после возвращения в Грузию в 2021 году. Он отбывает девятилетний срок. В знак протеста экс-президент устраивал в заключении многочисленные голодовки. Состояние его здоровья не раз признавалось критическим. С 2022 года Саакашвили находится под стражей в частной клинике.